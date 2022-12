Seit 18 Jahren ist Oliver Bierhoff für den DFB tätig. Nun scheinen sich an seiner Person die Spannungen rund um das blamable Aus der deutschen Nationalmannschaft in Katar zu entladen. Wie mehrere deutsche Medien berichten, steht der 54-Jährige vor der Ablöse. Für nächste Woche steht eine Krisensitzung mit Bierhoff, Trainer Hansi Flick und DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke an. Letzterer gilt als Kritiker des DFB-Managers und könnte im Zuge einer Rochade auch Teile von dessen Aufgaben übernehmen.

Kurz nach dem Aus in Katar hat Bierhoff noch betont, dass er in seiner Rolle gerne weitermachen möchte. Dem Golden-Goal-Torschützen wird vor allem der mangelhafte Umgang im Zuge der Debatte um die One-Love-Binde vorgeworfen. In Deutschland war man enttäuscht, dass der DFB dem Druck der FIFA nachgab. Dass sich die Spieler stattdessen vor dem Eröffnungsspiel den Mund zugehalten haben, sorgte im Nachhinein für Häme und Spott.