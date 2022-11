Was haben Mateo Kovacic, Hakim Ziyech, Eric Maxim Choupo-Moting und Fernando Muslera gemeinsam? Alle vier spielen bei der Weltmeisterschaft in Katar für Länder, in denen sie nicht geboren wurden. Und die Liste ist wesentlich länger. Sage und schreibe 137 Spieler spielen in Katar sozusagen "fremd".