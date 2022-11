Zum fünften Mal werden Lionel Messi (35) und Cristiano Ronaldo (37) in Katar bei einer Weltmeisterschaft dabei sein. Die ewige Frage, wer von den beiden der GOAT (Greatest of all Time) des Fußballs ist, wäre mit einem WM-Titel in der Trophäensammlung vielleicht leichter zu beantworten. Euro bzw. Copa América nennen beide ihr Eigen, auf den mehr als sechs Kilogramm schweren Goldpokal gibt es die letzte Chance. Wie in der mehrteiligen Doku über Basketball-GOAT Michael Jordan naht der „letzte Tanz“.