Sieben Tage sind zwischen dem letzten Spiel in der Premier League und dem Auftakt der Weltmeisterschaft in Katar vergangen. Acht Tage werden zwischen dem Finale und der nächsten Partie auf der Insel vergehen. Noch nie war der Terminkalender der Fußballer so derart dicht gedrängt wie im Jahr 2022. Bedingt durch die unsägliche Vergabe in den Wüstenstaat und die damit verbundene nötig gewordene Verlegung in den Winter sind die WM-Teilnehmer zum Teil weit über ihre physischen Grenzen hinaus im Einsatz.