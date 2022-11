Hugo Lloris, seinerseits Kapitän der französischen Nationalmannschaft, hat auf einer Pressekonferenz vor dem Turnier erklärt, dass er bei der Weltmeisterschaft in Katar aller Voraussicht nach keine Regenbogen-Kapitänsbinde tragen wird.

"Wenn wir zu Hause in Frankreich Fremde begrüßen, erwarten wir, dass sie sich an unsere Regeln halten und unsere Kultur respektieren. Genau dasselbe werde ich in Katar tun, so einfach ist das", sagte der Torhüter in Bezug auf die "One-Love"-Binde, die andere Kapitäne im Emirat tragen werden.

Die "One-Love"-Aktion geht von der UEFA aus und soll auf sämtliche Formen der Diskriminierung aufmerksam machen und dagegen ankämpfen. Alle Kapitäne wurden vom Verband dazu aufgefordert, die "One-Love"-Binde zu tragen.