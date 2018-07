Mike Petke, Trainer in der Major League Soccer, kann mit dem Video-Schiedsrichter so gar nichts anfangen und sagt das auch ganz offen und ehrlich.

Mike Petke war einst Verteidiger, unter anderem auch bei den New York Red Bulls. In seinen dreizehn Jahren in der Major League Soccer erzielte er insgesamt 13 Tore. Er kam zweimal in der amerikanischen Nationalmannschaft zum Einsatz. Aktuell ist er Trainer bei Real Salt Lake und verlor ein Spiel gegen Minnesota United 2:3 aufgrund einer fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidung. Seine Reaktion sehen Sie hier: