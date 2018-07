Englands Torjäger Harry Kane (24) spielte in den wichtigsten Partien schwach. Dennoch wird er als Torschützenkönig ausgezeichnet - was wiederum zeigt, wie wenig diese Auszeichnung aussagt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Engländer Harry Kane wird aller Wahrscheinlichkeit Torschützenkönig der WM © (c) APA/AFP/GIUSEPPE CACACE (GIUSEPPE CACACE)

Torschützenkönig ist ein viel beachteter und umjubelter Titel einer Fußball-WM. Sollte nicht Übernatürliches passieren, wird der Engländer Harry Kane den "Goldenen Schuh" erhalten. Die Franzosen Antoine Griezmann und Kylian Mbappé haben jeweils drei Tore in der Turnierbilanz stehen, die Kroaten Luka Modric, Ivan Perisic und Mario Mandzukic trafen jeweils zwei Mal. Kane wird nach Gary Lineker der zweite englische Torschützenkönig einer Fußball-Weltmeisterschaft werden.

Links zum Thema Frankreich gegen Kroatien: Es ist angerichtet

Mit seinen Toren mag sich der 24-Jährige in Russland einen Namen und auf der Weltbühne etabliert haben. Trotzdem war sein Turnier wechselhaft. Sein voraussichtlicher Titel als bester WM-Schütze hat gleich einen dreifachen Makel: Erstens gelangen ihm drei seiner sechs Tore beim 6:1 in der Vorrunde gegen Panama - die wohl schwächste Mannschaft im Teilnehmerfeld. Zweitens: Er schoss drei seiner Tore per Elfmeter. Und Drittens: Von Kane war in den wirklich wichtigen Spielen wenig zu sehen.

Ungewohnt harmlos

Sein letztes WM-Tor datiert aus dem Achtelfinale gegen Kolumbien. Beim 2:0 im Viertelfinale gegen Schweden blieb er unauffällig. Im Halbfinale gegen Kroatien leistete er sich einen Lapsus, den man vom Torjäger eigentlich nicht kennt. Beim Stand von 1:0 für seine Mannschaft scheiterte er aus spitzem Winkel doppelt an Kroatiens Schlussmann Danijel Subasic. Es war ein Rätsel, wie der Ball nicht im Tor landen konnte. Zwar hatte der Linienrichter Abseits angezeigt, doch eventuell wäre der Videobeweis konsultiert worden, wenn Kane getroffen hätte.

Am Ende bleibt, dass Kane zwar als bester Schütze der WM ausgezeichnet werden dürfte, er in den entscheidenden Situationen allerdings scheiterte. Genau das zeigt, wie wenig diese Auszeichnung eigentlich aussagt.