''Helden des Tages''Pogba widmet thailändischen Buben WM-Erfolg

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Paul Pogba © (c) APA/AFP/PAUL ELLIS (PAUL ELLIS)

Der französische Fußball-Nationalspieler Paul Pogba hat den WM-Halbfinal-Sieg seiner Mannschaft gegen Belgien den aus der Höhle in Thailand geretteten Buben gewidmet. "Dieser Sieg geht an die Helden des Tages, gut gemacht Jungs, Ihr seid so stark", schrieb Pogba am Dienstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er fügte ein Foto der Buben bei.

Die zwölf Jugendlichen und ihr Fußballtrainer waren mehr als zwei Wochen in einer überschwemmten Höhle in Thailand eingeschlossen, in die sie sich am 23. Juni nach dem Fußballtraining hineingewagt hatten. Nach einer dreitägigen dramatischen Rettungsaktion wurden am Dienstag die letzten der Eingeschlossenen befreit.

Höhlenrettung: Das Happy End grenzt für viele an ein Wunder Das Happy End grenzt für viele an ein Wunder. Auch Experten hatten es kaum für möglich gehalten, das Team des Fußballvereins "Wildschweine" aus ihrem Zufluchtsort in vier Kilometern Tiefe sicher nach draußen zu bringen. (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) Am Abend kamen schließlich noch ein Arzt und drei weitere Retter aus der Höhle, die dort seit dem Wochenende für alle Fälle ausgeharrt hatten. (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) Bei aller Freude erinnerten die Thais aber auch daran, dass bei den Vorbereitungen vergangene Woche ein 37-jähriger Taucher starb. Ihm war der Sauerstoff ausgegangen. (c) APA/AFP/YE AUNG THU (YE AUNG THU) Bei den ersten beiden Tauch-Aktionen am Sonntag und Montag waren bereits acht Buben gerettet worden, jeweils in Vierer-Teams. Ihnen geht es verhältnismäßig gut. Sie sollen aber noch mindestens eine Woche im Krankenhaus bleiben. (c) APA/AFP/YE AUNG THU (YE AUNG THU) Am Dienstag entschieden die Retter dann aber, die restlichen fünf Eingeschlossenen alle herauszuholen. Niemand wollte dem Trainer oder gar einem der Buben zumuten, eine weitere Nacht in der Dunkelheit ausharren zu müssen - und das noch allein. (c) APA/AFP/TANG CHHIN SOTHY (TANG CHHIN SOTHY) In der Region im Norden Thailands, an der Grenze zu Myanmar, gab es auch am Dienstag wieder heftige Regenfälle. Dann brannte plötzlich die Sonne vom Himmel herab. (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) Das Kernteam des Rettungseinsatzes bestand aus mindestens 19 Spezialtauchern, die meisten aus dem Ausland. Insgesamt waren mehr als 1.000 Retter beteiligt. (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) Nach Angaben der behandelnden Ärzte geht es den anfangs Geretteten den Umständen entsprechend gut. Die Kinder sollen jetzt aber noch mindestens eine Woche im Krankenhaus der Provinzhauptstadt Chiang Rai bleiben. Zwei haben minderschwere Lungen-Infekte. (c) AP (Vincent Thian) Nach den mehr als zwei Wochen in der Dunkelheit müssen alle zum Schutz vor dem Tageslicht Sonnenbrillen tragen. Die ersten bekamen auch schon Besuch von Eltern und Geschwistern. Allerdings durften sie sich nur durch Glasscheiben sehen, aus Angst vor Infekten. (c) AP (Sakchai Lalit) Auch die Medien feiern die geglückte Rettung... (c) AP (Sakchai Lalit) 1/10

FIFA-Chef Gianni Infantino hatte die Hobby-Fußballer eingeladen, nach ihrer Rettung das WM-Finale am Sonntag zu besuchen. Da sie für die Reise aber noch zu geschwächt sind, konnten sie die Einladung nicht annehmen.

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong 🙏🏾 #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy — Paul Pogba (@paulpogba) 10. Juli 2018

Höhlenrettung: Das Happy End grenzt für viele an ein Wunder Das Happy End grenzt für viele an ein Wunder. Auch Experten hatten es kaum für möglich gehalten, das Team des Fußballvereins "Wildschweine" aus ihrem Zufluchtsort in vier Kilometern Tiefe sicher nach draußen zu bringen. (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) Am Abend kamen schließlich noch ein Arzt und drei weitere Retter aus der Höhle, die dort seit dem Wochenende für alle Fälle ausgeharrt hatten. (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) Bei aller Freude erinnerten die Thais aber auch daran, dass bei den Vorbereitungen vergangene Woche ein 37-jähriger Taucher starb. Ihm war der Sauerstoff ausgegangen. (c) APA/AFP/YE AUNG THU (YE AUNG THU) Bei den ersten beiden Tauch-Aktionen am Sonntag und Montag waren bereits acht Buben gerettet worden, jeweils in Vierer-Teams. Ihnen geht es verhältnismäßig gut. Sie sollen aber noch mindestens eine Woche im Krankenhaus bleiben. (c) APA/AFP/YE AUNG THU (YE AUNG THU) Am Dienstag entschieden die Retter dann aber, die restlichen fünf Eingeschlossenen alle herauszuholen. Niemand wollte dem Trainer oder gar einem der Buben zumuten, eine weitere Nacht in der Dunkelheit ausharren zu müssen - und das noch allein. (c) APA/AFP/TANG CHHIN SOTHY (TANG CHHIN SOTHY) In der Region im Norden Thailands, an der Grenze zu Myanmar, gab es auch am Dienstag wieder heftige Regenfälle. Dann brannte plötzlich die Sonne vom Himmel herab. (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) Das Kernteam des Rettungseinsatzes bestand aus mindestens 19 Spezialtauchern, die meisten aus dem Ausland. Insgesamt waren mehr als 1.000 Retter beteiligt. (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) Nach Angaben der behandelnden Ärzte geht es den anfangs Geretteten den Umständen entsprechend gut. Die Kinder sollen jetzt aber noch mindestens eine Woche im Krankenhaus der Provinzhauptstadt Chiang Rai bleiben. Zwei haben minderschwere Lungen-Infekte. (c) AP (Vincent Thian) Nach den mehr als zwei Wochen in der Dunkelheit müssen alle zum Schutz vor dem Tageslicht Sonnenbrillen tragen. Die ersten bekamen auch schon Besuch von Eltern und Geschwistern. Allerdings durften sie sich nur durch Glasscheiben sehen, aus Angst vor Infekten. (c) AP (Sakchai Lalit) Auch die Medien feiern die geglückte Rettung... (c) AP (Sakchai Lalit) 1/10

Mehr zum Thema Happy End in Thailand Alle Buben und ihr Betreuer aus überfluteter Höhle gerettet