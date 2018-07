Kränkung zu groß"An seiner Stelle würde ich zurücktreten!"

"Ich würde sagen: Schönen Dank, aber das war es", so Mustafa Özil nach der ganzen Kritik an seinen Sohn Mesut.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mesut Özil © APA

DFB-Star Mesut Özil hatte es bereits vor der Fußball-WM alles andere als leicht. Im Vorfeld hatten Özil und Ilkay Gündogan durch gemeinsame Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für einen ordentlichen Eklat gesorgt. DFB-Direktor Oliver Bierhoff meinte erst kürzlich: "Hätte überlegen müssen, ob man sportlich auf Özil verzichtet." Nun meldete sich Özils Vater, Mustafa, zu Wort. Er sieht die Zukunft seines Sohnes im DFB-Nationalmannschaft äußerst kritisch. "Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich sagen: Schönen Dank, aber das war es! Dafür ist die Kränkung dann doch zu groß. An Mesuts Stelle würde ich zurücktreten", so der 50-Jährige der "Bild am Sonntag".