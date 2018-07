In der Früh ging im Teamhotel in Samara ein Feueralarm los und dieses musste evakuiert werden. Es handelte sich zum Glück nur um einen Fehlalarm.

Die schwedische Mannschaft bei der Fußball-WM in Russland ist am Samstag unsanft geweckt worden. Um ca. 8.30 Uhr Ortszeit ging im Teamhotel in Samara ein Feueralarm los und dieses musste evakuiert werden. Die Spieler mussten ihre Zimmer verlassen, konnten aber bald zurückkehren, nachdem sich herausgestellt hatte, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Schweden trifft heute (16.00 Uhr MESZ) im Viertelfinale auf England.