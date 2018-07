Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV

Nach Uruguay, Frankreich und Russland steht mit Kroatien der vierte Viertelfinalist dieser Fußball-Weltmeisterschaft fest. Mit einem 4:3-Sieg nach Elfmeterschießen (1:1 nach 120 Minuten) über Dänemark lösten die Kroaten das Ticket für die Runde der letzten Acht.

Die Partie ging munter los. Nicht einmal eine Minute war gespielt, da sorgte Mathias Jörgensen bereits für die Führung der Dänen. Die Kroaten verfielen aber nicht in Schockstarre. Nur drei Minuten später erzielte Mario Mandzukic das 1:1.

Wer glaubte, dass das der Beginn einen Offensivfeuerwerks gewesen sei, irrte gewaltig. Die Kroaten, die in der Vorrunde zu überzeugen wussten, kamen nicht so richtig in die Gänge. Die Dänen spielten das, was sie zu leisten imstande sind. Brav, aber wenig spektakulär.

Die besten Bilder: Kroatien steht im Viertelfinale (c) APA/AFP/DIMITAR DILKOFF (DIMITAR DILKOFF) (c) APA/AFP/JOHANNES EISELE (JOHANNES EISELE) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV (ALEXANDER NEMENOV) (c) APA/AFP/JOHANNES EISELE (JOHANNES EISELE) (c) AP (Darko Bandic) (c) APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV (ALEXANDER NEMENOV) (c) APA/AFP/MARTIN BERNETTI (MARTIN BERNETTI) (c) APA/AFP/JOHANNES EISELE (JOHANNES EISELE) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) AP (Martin Meissner) (c) AP (Martin Meissner) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) AP (Martin Meissner) (c) AP (Martin Meissner) (c) APA/AFP/JOHANNES EISELE (JOHANNES EISELE) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) APA/AFP/JOHANNES EISELE (JOHANNES EISELE) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) APA/AFP/MARTIN BERNETTI (MARTIN BERNETTI) (c) AP (Efrem Lukatsky) (c) AP (Gregorio Borgia) (c) APA/AFP/DIMITAR DILKOFF (DIMITAR DILKOFF) (c) AP (Martin Meissner) (c) APA/AFP/DIMITAR DILKOFF (DIMITAR DILKOFF) (c) AP (Darko Bandic) (c) AP (Martin Meissner) (c) AP (Dmitri Lovetsky) (c) AP (Martin Meissner) (c) AP (Efrem Lukatsky) (c) AP (Dmitri Lovetsky) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Sputnik) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Sputnik) 1/33

Und so plätscherte die Partie in Nischni Nowgorod ohne Höhepunkte dahin. Spannend wurde es erst in der zweiten Hälfte der Verlängerung. Torschütze Jörgensen foulte Ante Rebic im Strafraum. Den nötigen Strafstoß vergab aber Superstar Luka Modric, der an Kasper Schmeichel scheiterte (116.).

So musste das Elfmeterschießen entscheiden. Dort vergaben Milan Badelj und Josip Pivaric für Kroatien bzw. Christian Eriksen, Lasse Schöne und Nicolai Jörgensen für Dänemark. Kroatien jubelt und steht im Viertelfinale.

Stimmen zum Spiel:

Zlatko Dalic (Kroatien-Teamchef): "Meine Jungs haben trotz des Gegentors in der ersten Minute den Kopf aus der Schlinge gezogen. Aber es war ein verdienter Sieg von uns. Wir sind nicht hierher gekommen, um die Gruppenphase zu überstehen. Wir wollen jetzt mehr."

Danijel Subasic (Kroatien-Tormann): "Wir haben es geschafft, weil das Glück auf unserer Seite war. Ich freue mich unglaublich."