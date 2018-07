Facebook

Ein Spiel für Feinschmecker war das dritte Achtelfinal-Spiel dieser Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Spanien und Russland nicht. Letztlich setzte sich der Veranstalter im Luschniki-Stadion von Moskau mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. Nach 120 Minuten war es noch 1:1 gestanden.

In einer Partie, deren Höhepunkte sich in Grenzen hielten, sorgte Sergei Ignaschewitsch mit einem Eigentor - Russlands Abwehrchef war in einen Zweikampf mit Sergio Ramos verwickelt und bekam den Ball unglücklich an die Ferse - für die Führung der Spanier (12.).

Danach hatten Diego Costa und Co. zwar weiterhin mehr als 75 Prozent Ballbesitz, ohne jedoch zu zwingenden Tormöglichkeiten zu kommen. Das rächte sich. Nach einem Eckball wurde Gerard Pique von Artem Dzyuba am Arm angeköpfelt. Den fälligen Strafstoß verwertete Dzyuba, der 1,96 Meter lange Angreifer von Zenit St. Petersburg, eiskalt (41.).

In der ermüdenden zweiten Spielhälfte gab es bis auf ein Schüsschen von Spanien-Joker Andres Iniesta keine Torszenen. Auch in der Verlängerung, der ersten dieser WM, wurde es nicht unwesentlich besser.

Im Elfmeterschießen wurden Spaniens Koke und Iago Aspas zu den tragischen Helden. Sie verschossen, während alle Russen trafen. So endete das Elfmeterschießen 4:3.

Bleibt die Fußball-WM nach dem Ausscheiden so vieler Favoriten weiter spannend? Russland steht im Viertelfinale, Spanien ist raus: Damit muss nach Portugal, Deutschland und Argentinien ein weiterer Favorit nach Hause. Bleibt diese "WM der Underdogs" trotzdem spannend? Auf jeden Fall, es ist erfrischend einmal andere Mannschaften als die üblichen Verdächtigen zu sehen Nein, mit dem Ausscheiden der Top-Mannschaften ist das Turnier nur noch ein müder Abklatsch einer WM Mir ist es egal, wer spielt oder gewinnt. Es gibt spannendere Sportarten als Fußball