© APA/AFP/FRANCK FIFE

Kylian Mbappe hat bei Frankreichs 4:3-Sieg über Argentinien im Achtelfinale nicht nur zwei Tore beigesteuert. Der 19-Jährige hat auch eine Kostprobe seiner Schnelligkeit abgeliefert. In der 13. Minute auf dem Weg in den Strafraum war Mbappe 38 Stundenkilometer schnell. Der Argentinier Marcos Rojo konnte ihn nur per durch ein Foul stoppen, was schließlich zum 1:0 der Franzosen durch einen verwandelten Elfmeter durch Antoine Griezmann führte.

Mbappe war schneller als Leichtathletik-Ikone Usain Bolt bei seinem Weltrekordlauf von 9,58 Sekunden bei der WM 2009 in Berlin. Das Durchschnittstempo des Jamaikaners im Olympiastadion betrug 37,58 km/h. In der Spitze war Bolt aber dann doch deutlich schneller als Mbappe, der achtmalige Olympiasieger wurde damals mit 44,72 km/h gestoppt.