© APA/AFP/PAUL ELLIS

Mit einem blauen Auge ist Argentinien davongekommen. Dank eines knappen 2:1-Sieges gegen Nigeria (hier geht es zum ausführlichen Spielbericht) hat sich der regierende Vizeweltmeister die Blamage erspart, schon in der Vorrunde der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland auszuscheiden.

Möglich gemacht hat das ein Treffer von Marcos Rojo, der in der 86. Spielminute den Siegestreffer für die Gauchos beisteuerte, nachdem zuvor Lionel Messi (14.) und Victor Moses (51./Elfmeter) für ausgeglichene Verhältnisse gesorgt hatten.

Messi, der wie zuletzt weitestgehend farblos blieb, aber immerhin ein herrliches Tor erzielte, zeigte sich nach der Partie nicht überrascht. "Ich wusste immer, dass Gott mit uns ist und uns sicher nicht verlassen würde", sagte der Superstar des FC Barcelona.

Dass es gehöriges Glück brauchte - den Nigerianern hätten durchaus noch zwei Strafstöße zugesprochen werden können -, um die Afrikaner aus dem Bewerb zu hieven, verneinte der 31-Jährige nicht: "Wir waren davon überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen würden. Und es ist wunderbar, das Spiel so gewonnen zu haben. Es ist verdiente Freude, die wir gerade erleben. Denn es war ein sehr hartes Spiel. Wir haben die erste Hälfte kontrolliert. Aus einem Elfmeter haben sie ausgeglichen, zum Glück haben wir am Ende noch getroffen."

Argentiniens Aufstieg ins Achtelfinale löste bei Diego Maradona einiges an Aufregung aus, um es harmlos zu formulieren. In der Runde der letzten 16 wartet am Samstag um 16 Uhr Vizeeuropameister Frankreich. Dann werden Messi, der für das 100. Tor dieser WM sorgte, und Co. wohl genauso effektiv auftreten müssen, obwohl sich auch die Franzosen bislang alles andere als mit Ruhm bekleckert haben. "Sie sind ein sehr komplettes Team. Sie haben Weltklasse-Spieler im Tor, in der Abwehr, im Mittelfeld und im Sturm. Es wird richtig schwierig", sagt Messi.

