Glaube, Liebe, Hoffnung Die „Equipe Tricolore“ ist ein Frosch mit giftigen Warzen in der Verteidigung

Frankreich gegen Kroatien? Das gab es schon einmal! Achtzig Jahre ist es her, dass auf den Pariser Champs-Elysees ein Ast den Dramatiker Ödön von Horvath erschlug. Der geniale Schriftsteller war gewarnt, hatte er doch von einem Wahrsager die Prophezeiung bekommen, in den ersten Junitagen 1938 stünde ihm auf einer Reise das bedeutendste Ereignis seines Lebens bevor. Also hat der abergläubische Autor in

jenen Tagen Autofahrten vermieden. Dass es dann ein herabfallender Ast war, der sich als beeindruckend-bedrückendes Ereignis herausstellte und ihm, bereits gerettet vor den Nazis, auf der Pariser Prachtmeile just gegenüber einem Theater das Leben nahm, zählt zu den

Kuriosa der Geschichte. Was das mit Kroatien zu tun hat? Ödön von Horvath war ungarischer Staatsbürger und halber Wiener. In keinem seiner Stücke spielt Kroatien eine Rolle, aber: Auf Ungarisch bedeutet Horvath Kroate, auf Kroatisch: Hrvat. Das Autokennzeichen des Vier-Millionen-Staates lautet HR.

Ob die heutige Begegnung mit Frankreich für Kroatien ähnlich niederschmetternd ausfällt? Frankreichs Team liest sich (sprechen Sie es aus!) wie ein dadaistisches Lautgedicht von Hugo Ball: Umtiti, Matuidi, Dembele, Sidibe, Kimpembe, Mbappe, Mandana, Kante, Pavard, Pogba. Die „Equipe Tricolore“ ist das Team gewordene Umschaltspiel, ein Frosch mit giftigen Warzen in der Verteidigung und einer blitzschnell vorstoßenden Zunge namens Kylian Mbappe, dem neuen Superstar. Dagegen ist Kroatien die Mannschaft der Itsche – die Namen von gleich acht Spielern der Grundformation enden auf „ic“, selbst der Trainer heißt Dalic. Die lange Zeit lauwarmen „Feurigen“, zu Beginn der WM nur 20. der Weltrangliste, erinnern an einen gutmütigen Dalmatiner, der ein Uhrwerk verschluckt hat. Das schöne, aber nur selten gefährliche Spiel wird von einer unermüdlichen Unruhe getaktet: Luka Modric.

Wahrscheinlich ist der Ast diesmal aufseiten der Karierten. Nicht, weil es mit dem in Linz aufgewachsenen Mateo Kovacic und dem bei Salzburg spielenden Duje Caleta-Car Österreichbezüge gibt, ja, ganz Kroatien einmal Teil der kakanischen Monarchie gewesen ist, sondern weil ihnen drei Verlängerungen in den Knochen sitzen und Ödeme (bei den Horvaths) begünstigen. Einen Ast haben, wie der Deutsche sagt, bedeutet übrigens kein steifes Bein, sondern einen Buckel, wovon auch die Redewendung „sich einen Ast lachen“ stammt.

Frankreich gegen Kroatien? Frosch gegen Dalmatiner? Wer sitzt am längeren Ast? Jedenfalls wird uns zum Abschluss dieser russischen Reise noch einmal großes Drama versprochen, wie es sich selbst der sprachmächtige Ödön besser nicht hätte ausdenken können. Ob am Ende aber die Champs-Elysees jubelt oder der abgebrochene Ast der österreichischen Monarchie und mit ihm alle Hrvatski? Bedeutend wird es allemal.