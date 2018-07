Über das Verweilen Leere Stadien als Refugien der Stille

Facebook

Wem sich die Chance auftut, an einem spiel- und betriebsfreien Tag ein riesiges, aber völlig leeres Fußballstadion zu betreten, der nutze sie. Es ist ein grandioses Erlebnis, wie sehr sich diese neuzeitlichen, gigantischen Tempel des Massenauftriebs in Refugien völliger Stille verwandeln. Auf dem Rasen, sonst Schauplatz kollektiver Jagd nach einem simplen Ball, lässt sich vielleicht als ebenfalls stummer Gast ein Vogel nieder. Die Ehrenlogen, in denen sich Politprominenz ein Gesichtsbad gewährt, verlieren ihre Pseudo-Erhabenheit. Sie müssen sich mit den gewöhnlichen Sitzen gemeinmachen. Die Monumentalbauten scheinen die herrschende Ruhe mit majestätischer Würde zu genießen.

