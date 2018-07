Facebook

Weihnachten war als Kind für mich der traurigste Tag im Jahr, weil es eine ganze Ewigkeit und noch ein bisschen mehr dauerte, bis wieder Heiligabend war. Ähnlich ist es nun mit der WM. Vorbei die Fußball-Hochzeit, in der man täglich drei, vier Spiele sehen kann, Spiele, bei denen 60-Meter-Pässe wie selbstverständlich aufgenommen werden, man tolle Tore, Tempodribblings, verrückte Fans und coole Trainer sieht. Ab übernächster Woche herrscht wieder die Tristesse des Alltags: Altach gegen Wolfsberg, Mattersburg bei der Admira … Seehofer gegen Merkel, Kurz gegen den Rest der Welt.

Und was bleibt von den Geschenken? Haben wir Historisches erlebt, etwas, das Eingang in die Geschichtsbücher findet? Kaum – sieht man von Neymars oscarreifer Rolle und Maradonas unreifen Eskapaden ab ... und der erstmaligen Möglichkeit auf ein historisch verbrieftes Fran2:0Bel.

Den Messis und Ronaldos blieb der finale Triumph verwehrt. Auch für Neuer, Hummels, Mascerano, Cavani oder Suarez war es wohl der letzte Auftritt auf der großen Weltbühne.

Es gibt neue Stars – von denen die meisten so neu nicht sind: Mbappe,

Laxalt, Golovin, De Bruyne, Willian, dem sein Trainer Tite den Spitznamen „kleine Rakete“ verpasst hat, Ante Rebic, Mina und natürlich Harry Kane, auf den sich trefflich der Beatles-Klassiker Penny Lane singen lässt: „Harry Kane is in my ears and in my eyes, there beneath the blue suburban skies …“

Schon vor dem Enthüllen der letzten Päckchen steht fest: Es war die Weltmeisterschaft der Mauern und Verteidigungswälle, weshalb Ketzer bereits Teams mit neun Feldspielern fordern.

Warum nicht? Wenn es mehr Torraumszenen gibt? Die umstrittene Video-Justiz hat die WM gerettet. So gab es zumindest jede Menge seltsamer Elfmeter, sonst hätten wir nur sinnloses Tiki-Taka entlang der Abwehrriegel gesehen.

Wie Weihnachten war auch dieses Turnier letztlich enttäuschend. Die Mannschaft ist zu einem Zeitpunkt ausgeschieden, an dem das Turnier für sie normalerweise noch gar nicht begonnen hat, was nun auch den verzweifelten Klammergriff an Jogi Löw erklärt, in dem der DFB erstarrt. Die Teams der Herzen waren gleich gar nicht dabei, und das volle Panini-Album liegt zerfleddert im Keller. Trotzdem habe ich mir alle Spiele angesehen – und fühle mich nun ziemlich überfressen. Eine heroische Selbstkasteiung, absurde Exerzitien, wenn man nicht gerade sowieso mit einem Ganzkörpergips ans Bett gefesselt ist. Eigentore, Elfmeter, Tormannfehler, aber auch immer wieder unendlich viel Ballgeschiebe – oft noch mit zehn Minuten Nachspielzeit garniert.

Viele alte Geschenke neu verpackt. Kein unvergessliches Fußballfest, und doch graut mir vor der zähen Schonkostzeit, die ich nun überbrücken muss, bevor ich so etwas endlich wieder erleben darf. Es ist wie mit Weihnachten, die Vorfreude ist am schönsten.