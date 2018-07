Facebook

56 von 64 WM-Spielen sind absolviert. Langsam geht es ans Eingemachte, wie auch die Ergebnisse im Achtelfinale deutlich gemacht haben. Teams wie Kroatien, Belgien oder England, die in der Vorrunde noch mit einer Leichtigkeit aufgetreten sind, haben sich auf dem Weg ins Viertelfinale schwergetan. Eine K.o.-Phase ist nun einmal etwas ganz anderes als die Vorrunde. Einen Tipp, wer in Russland den Titel holen wird, kann ich an dieser Stelle nicht abgeben, dazu waren alle Achtelfinal-Duelle – abgesehen vielleicht vom 2:0 der Brasilianer gegen Mexiko – zu ausgeglichen.

Es kann jetzt eigentlich alles passieren.