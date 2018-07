Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

A Star is born! Und das geschah so: Die WM 1998 in Frankreich, als die Franzosen um Zidane, Deschamps, Barthez erstmals Weltmeister wurden, begeisterte Wilfried aus Kamerun, der in den Banlieus, der Bannmeile, also in einem der berüchtigten Randbezirke um Paris lebte, dermaßen, dass er sich mit seiner Frau nach dem Finale feierlich vereinigte – und schon zu Weihnachten wurde ihnen ein Kindlein geboren, das sie Kylian Mbappe nannten.