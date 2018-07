Facebook

Am faszinierendsten am sensationellen Ausscheiden der Deutschen aus der Welt finde ich das spektakuläre Debakel der anschließenden Ursachenforschung. Einerseits seien die Deutschen zu selbstherrlich aufgetreten, andererseits zu unsicher und eingeschüchtert gewesen. Einerseits habe Bundestrainer Joachim Löw zu lange an den alten Weltmeistern festgehalten, andererseits seien Lahm, Schweinsteiger, Mertesacker, Klose leider zurückgetreten, Schürrle oder Götze

zurückgetreten worden.