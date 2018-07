Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Groß ist vielerorts der Ärger, dass mit Deutschland, Spanien, Argentinien oder Portugal die so oft zitierten Topteams ausgeschieden sind. Noch dazu gegen so manchen Außenseiter. Von unverdienten Aufstiegen und Fußballzerstörern ist gar die Rede.

Auf dem Papier sollte auch Belgien gegen Japan diese Art von Partie sein. Favorit gegen Außenseiter, fußballerische Klasse gegen spielerische Limitierung.

Geworden ist es das beste WM-Spiel der K.o.-Phase. Japan hat an einem Fußballwunder gebastelt. Ein perfekter Matchplan (defensive Stabilität gepaart mit ausreichend offensiver Entlastung) sorgte dafür, dass die (grandiosen) Belgier an den Rand einer Niederlage gedrängt wurden.

Japan ist raus, aber lieferte die stärkste Vorstellung aller Achtelfinal-Verlierer. So tritt ein echtes Topteam auf.