Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auffallend viele Ballkünstler neigen zum Aberglauben. Und ist’s nicht die Hoffnung auf direkte Hilfe durch unbekannte höhere Mächte, treten Rituale in Kraft. Die heiße Phase beginnt in der Kabine beim Hineinschlüpfen in das Schuhzeug. Der Ablauf ist streng geregelt. Die einen schnüren zuerst den linken Schuh, die anderen den rechten. Umgekehrt lauert sofort das Pech. Ist alles angezogen, geht es hinaus zum Spielfeldrand. Ein Kniefall folgt, der Rasen wird geküsst. Das könnte aber auch eine Finte sein. Vielleicht verfügen diese listigen Küsserkönige über Spezialnasen und holen sich durch das Schnüffeln am Gras vielerlei wichtige Infos.

Ein Sonderfall ist Herr Ronaldo. Seine Anlaufzeremonie bei Freistößen ist bekannt. Gewiss ist jeder Stechschritt millimetergenau bemessen, dies gilt auch für den exakten Abstand der duellmäßig gespreizten Beine. Dann zieht er ein Hosenbein hoch, meist das rechte. Manchmal aber auch das linke. Das fällt nur wenigen auf, uns schon. Irgendetwas wird da also durchlüftet. Oder es dient einfach als Seitenspoiler. Wir wissen es nicht, ahnen es nur.

Ein neues Lieblingszitat ist eingetroffen, geliefert vom ARD beim Frankreich-Match: „Mbappe verfügt nicht nur über zwei Füße, er setzt sie auch ein.“

Sagenhaft. Fix ist: Das kann keineswegs nur mit rechten Dingen zugehen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.