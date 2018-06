Facebook

Für das Weiterkommen bei einem Turnier zählen zuerst die Punkte. Dann das Torverhältnis. Dann die direkte Begegnung. Dann die Fair-Play-Wertung. Dann aber – im Fall absoluten Gleichstands: der Dresscode! Die Best-dressed-Challenge. Und da hat das Empire ganz sicher die Nase vorn, denn der Herr Trainer ist Dressman of the Tornament!

Ich denke, ich täusche mich nicht, dass Gareth Southgate mit den „Three Lions“ in seiner ganzen Ära unbesiegt ist, denn es heißt ja nicht umsonst so schön: „Always victorious, happy and glorious …“ Die jüngsten Triumphe gegen Panama und Erdbeerland haben das auch eindrucksvoll bewiesen. Aber das Sportliche ist das eine. Das Allerwichtigste freilich war, wie Southgates Wahllandsmann Oscar Wilde postuliert hatte, „eine Kleiderreform“.

Wenn man die heutigen Dressen mustert, kann einem doch wirklich das ästhetische Empfinden vergehen! Kurzärmelige T-Shirts, die über langärmlige Neoprenpullover gezogen werden; Ekmecic-lange kurze Hosen, dazu Mutzenbacher-Overknees und Schuhe in Schockfarben! Außerdem Tormänner mit Fantasienummern am Rücken! Die meisten Spieler disqualifizieren sich heute durch skrupellos-mickeymausiges Äußeres!

Dagegen Southgate! Immer top durchgestylt! Leinenweste im irischen Stil mit perfekter Passform, in Panamabindung, guten Stand bietend! Atmungsaktiv und lässig durch die typischen Edelknitter mit echten Hornknöpfen, zwei Brustleistentaschen und zwei aufgesetzten Pattentaschen mit verstellbarem Rückenriegel! Oxford-Chino, korrekt gebundene Union-Jack-Krawatte, Vichy-Langarmhemd in farbintensivem Azurblau! Finest English Style! So coacht man heute!

Kurzum: The Empire dresses back! Mit dem Auftreten kann England weit kommen. Amazing! Im Finale selbstverständlich Burberry-Hemd! Relaxed elegance in jeder Lebenslage!

Als Weltmeister wird Gareth Southgate von der Queen geadelt und Träger des Hosenbandordens, des Sattelledergürtelordens, des Club-Blazer-Ordens, des Clarks-Mokassin-Ordens und des Under-Button-Down-Ordens. Im Fall einer Niederlage (die aber – höre Hymne – ohnehin ausgeschlossen ist): Versandhauskatalog-Modell von „The British Shop“.