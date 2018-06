Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein idealer Querpass. Der ORF-WM-Experte Herbert Prohaska analysiert Dostojewskis „Schuld und Sühne“ alias „Verbrechen und Strafe“. Also: Ton ab.

„Also, i sag einfach amol so. Das Debakel hat sich vom Anpfiff weg abgezeichnet. Primär hauptschuld is der Mann von der Bank, dieser Herr Destowski, oiso mir sagt der gar nix. I sag so: Er is ein international unbeschriebenes Blatt, alalong kannst du mit so einem Betreuer net amol an Blumentopf gwinnan. Mir tut der Rasgolnikow echt leid, er is ein guter Spieler, bei dem es momentan, wie man so sagt, hinten und vorn klemmt. Ich hab ihm, glaub i, als Aktiver in Italien sogar kennenglernt, damals hat er si Gogoal oder so gnennt. Na gut, i kann mir auch irren. Völlig daneben war es vom den Betreuer, ihm vom Beginn an ins Zentrum zu stellen. A Kapitalhecht. Weil er dort, sag i amol, permanent im Abseits war. Na gut, positiv war der Versuch von dem Coach, oft die Seiten zu wechseln. Etwa von Seite 39 auf 43 oder von Seite 75 auf 77. Aber: Irgendwaunn durschaut man des. Druck gab es fast keinem, aber einen Druckfehler. Ollawal kommt ein Beil ins Spü. Das muss eindeudig Ball, oder, wie mir sagen, Boim, heißen. Man sogt ja auch net Fußbeilspiel, sondern Fußballspü. Warum vorne, oiso da am Deckel, ,Schuld und Tribüne‘ steht, bleibt mia, sog i jetzt amol, ein absolutes Rätsel. Und jetzt: Gute Nacht.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.