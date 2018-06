Facebook

Zu den Persönlichkeiten, die in Düren, einer deutschen Mittelstadt mit 92.000 Einwohnern, lebten oder leben, gehört neben Karl dem Großen, dem Eifel-Wanderwart Franz Krawutschke, dem Opernsänger Rudolf Schock, Ex-Fußballtorwart Toni Schumacher und DFB-Manager Oliver Bierhoff die Märtyrerin und ZDF-Reporterin Claudia Neumann – die erste Frau der Welt, die ein komplettes Fußballländerspiel im Fernsehen kommentiert hat (bei der EURO 2016) und die seither unzähligen „Shitstorms“ ausgesetzt ist – auch jetzt wieder, nachdem ihr der Sender Argentinien gegen Island und Serbien gegen Costa Rica anvertraut hat!

Der Shitstorm, eine der Errungenschaften der virtuellen Neuzeit, ist, wie der Name schon sagt, gedankliche Darmentleerung im Schutz eines Online-Häusls, in dem jeder Anonymus die Exkremente seiner Sprache und seiner Welt auf einen wehrlosen anderen Menschen fallen lassen kann. Da gibt es leider keine gelbe, keine rote Karte.

Der tapfere „Huppsi“ lässt die Öffentlichkeit z. B. wissen: „Ich würde ja gerne das Spiel samt Kommentar sehen, aber nicht mit der

Guste C. N. Bei der Stimme krieg ich Ohrenkrebs.“ Die schonungslose Eigendiagnose überbietet noch „Sandwich Man“: „Eine Schande, dass eine Frau kommentieren darf! Die macht das so kacke.“ Und so weiter im Kanon deutscher Helden auf der Couch.

Man muss kein Verfechter hysterischer Gender-Correctness sein, um den „Shittern“ zuzurufen: Das ist virtuelles Neandertal! (Außerdem: Huppsi – schnell zum Arzt! Und dem „Sandwich Man“ ins Grammatikheft geschrieben: „kacke“ ist kein Adjektiv! Du musst noch fleißig üben!)

Abgesehen davon, Shitters, dass Frau Neumann durchaus unterhaltsam und sachkundig berichtet und ihre Sache sicher besser gemacht hat als Rudolf Schock, Franz Krawutschke und Karl der Große zusammen: Die Aufgabe eines Kommentators (einer Kommentatorin) ist es doch nicht, die Spielzüge zu referieren, die man ohnehin im Bild sieht, sondern dass man sich über sie ärgern kann, weil man es selber besser weiß! So what, Shitters?

Das Glück der Märtyrerin Neumann ist, dass der Storm sich nach der deutschen Niederlage gedreht hat und die Shitter jetzt woanders hinshitten. Dem ZDF aber empfehle ich, das kommende deutsche Schicksalsspiel (jetzt erst recht) von niemand Geringerem kommentieren zu lassen als von Claudia, der Großen.