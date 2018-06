Facebook

Noch taumeln sie nicht, die Deutschen, aber sie wirken angeschlagen. Den diversen Kommentaren ist zu entnehmen, dass ein ganzes Land angefangen hat, an sich zu zweifeln. Spielerisch wirkte das Team von Jogi Löw so, als hätte vier Jahre nach dem WM-Titel beim Stamm der Mannschaft der Abbauprozess deutliche Spuren hinterlassen. Und die Aussagen nach dem Abpfiff lassen nicht zwingend den Schluss zu, dass der Glaube an ein Comeback auf einem festen Fundament steht.

Aber Deutschland jetzt schon abzuschreiben, wäre viel zu voreilig, auch wenn sich zunächst einmal die Prioritäten geändert haben. Die stets vorausgesetzte Teilnahme am Achtelfinale ist nicht mehr selbstverständlich, darum muss nun richtig gerungen werden. Dass auch Brasilien stärker zu kämpfen hat als erwartet, ist für sie kein Trost.

