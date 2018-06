Facebook

Hurtig geht’s voran. Bereits mehr als ein Achtel der WM-Spiele sind absolviert. Es ist also auch an der Zeit, erstmals zu bilanzieren, was den diversen Kommentatoren und Experten bisher entfleuchte. Bei den Analysen ist die Sache ganz klar. Die ORF-Truppe zeichnet, eher unfreiwillig, für kabarettistische Einlagen verantwortlich, das Fachwissen ist beim ARD und beim ZDF daheim. Herbert Prohaska darf aber noch einige Tage lang seine flach gehaltene Dauerfloskel „Also, ich sag einfach aimol so ... “ ins Spiel bringen, er kommt gesondert an die Reihe.

In der Kategorie „Bestes Blackout“ liegt eindeutig ein Schweizer TV-Kommentator, Herr Ruefer, voran. Er verwechselte minutenlang konsequent die Teams von Spanien und Portugal, erklärte als Zugabe auch noch, dass die Spanier in ihren traditionellen roten Dressen spielen würden (sie trugen Weiß) und machte sogar Ronaldo zu einem Spanier. Grandios.

Aber es gab auch eine äußerst traurige geistige Mattscheibe. Der ZDF-Kommentator erläuterte im Spiel Kroatien gegen Nigeria den Auftritt des erst 19-jährigen Tormanns Uzoho so: „Er spielt ja eigentlich nur, weil der Stammtorhüter mit dem Tod ringt.“

Aus, fertig. Kein Wort der Anteilnahme. Für diese üble Pietätlosigkeit geht die erste Dose mit original russischem Vollgummi-Kaviar an diese Mikro-Maus im moralischen Abseits.

