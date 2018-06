Facebook

Jakob Johansson © AP

Der Mann, der es möglich gemacht hat, dass Schweden heute nach einem Dutzend Jahren und zwei verpassten Endrunden hintereinander sein WM-Auftaktmatch gegen Südkorea spielt, steht nicht einmal im Kader, sondern sitzt zu Hause in Trollhättan zutiefst frustriert in seiner Ikea-Wohnlandschaft herum: in Schweden ein tragischer Held; für den Rest der Welt eine Unperson, der dem Weltfußball unermesslichen Schaden zugefügt hat! Er hat Italien aus der WM geschossen!

Eine Fußballweltmeisterschaft ohne Fratelli d’Italia, ohne Catenaccio, ohne Gigi Buffon und die Squadra Azzurra, das ist wie Sex ohne Jawort, wie Literatur ohne Literaturnobelpreis, wie Waterloo ohne ABBA. Das, Jakob Johansson, geht gar nicht! Vom wirtschaftlichen Schaden im 50-Millionen-Hoffnungsmarkt ganz zu schweigen! (So ganz nebenbei, alter Schwede: Gegen wen soll denn Deutschland jetzt ausscheiden?)

Johanssons Karriere stand schon von jeher unter einem ungünstigen Stern: Auf Vereinsebene schaffte er es gerade einmal zu IFK Göteborg und AEK Athen, nicht unbedingt europäische Spitzenadressen. Seinen ersten Einsatz in der schwedischen A-Nationalmannschaft hatte er 2013 gegen Nordkorea, wobei er in der Startelf stand und in der 84. gegen Ivo Pekalski ausgewechselt wurde, für den dies ebenfalls das erste A-Länderspiel war.

Auf seinen zweiten Einsatz in der A-Elf musste Johansson dann aber ein Jahr warten. Am 17. Januar 2014 war es dann so weit, da kam er beim Freundschaftsspiel gegen die Moldau in Bahrain zum zweiten A-Länderspiel. Dabei kamen aber auf schwedischer Seite nur Spieler zum Einsatz, die bei schwedischen Vereinen spielten und maximal fünf A-Länderspiele bestritten hatten. Im Grunde eine Demütigung nach der anderen.

Danach musste er 34 Monate auf sein viertes A-Länderspiel warten: auf die 1:2 Niederlage gegen Frankreich. Wieder ein Jahr später trafen die Schweden als Gruppenzweiter am 10. November in Solna bei Stockholm zum Play-off-Hinspiel auf Italien. Johansson wurde erst in der 57. Minute eingewechselt, und vier Minuten später erzielte er mit seinem ersten A-Länderspieltor den 1:0-Siegtreffer (ein abgefälschter Schuss von der Strafraumgrenze).

Drei Tage später stand der Held Schwedens und Antiheld des Rests der Fußballwelt beim Rückspiel in Mailand in der Startelf, musste aber – als wollte das Schicksal ihn, den Moses von Trollhättan, für seine Hybris bestrafen! – bereits nach 19 Minuten schwer verletzt ausgewechselt werden.

Seine Mitspieler verteidigten das 0:0 und qualifizierten sich damit für die WM-Endrunde in Russland. Der Sieg frisst seine Kinder!