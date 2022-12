In Argentinien war es gerade einmal rund 15 Uhr, als Gonzalo Montiel den entscheidenden Elfmeter verwertet hat. In der Hauptstadt Buenos Aires und auch andernorts sind alle Dämme gebrochen, als Argentiniens dritter WM-Titel der Geschichte unter Dach und Fach war – dieser Sonntag, er dürfte gefühlt wohl etwas länger gedauert haben als üblich. Beeindruckende Bilder und Videos dokumentieren ein beachtliches Fußballfest, das in der Heimat von Lionel Messi gefeiert wurde.

Vorerst noch in Katar feierte auch Argentinien – und zwar auf einem Freiluftbus in den Straßen Dohas:

In Buenos Aires versammelten sich die Fans in den himmelblau und weiß gestreiften Trikots der "Albiceleste", mit Argentinien-Fahnen und Kopfbedeckungen in Massen um den Obelisken im Zentrum der Stadt. Sie kamen unter anderem mit der Metro, die sie mit Gesängen und fröhlichem Hüpfen in eine Partyzone verwandelten, oder veranstalteten bei der Anfahrt mit dem eigenen Fahrzeug Hupkonzerte.

Die Gegend war bereits für den Verkehr gesperrt gewesen, Busse fuhren nicht mehr, Geschäfte schlossen früher, die Sicherheitsmaßnahmen waren verstärkt. Buenos Aires und andere Städte luden mit Großleinwänden ab Mittag zum gemeinsamen Fußballschauen ein, Bars und Restaurants lockten mit Sonderangeboten.