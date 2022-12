Lionel Messi ist am Ziel seiner Träume. Den Triumph bei der Fußball-WM im Lusail Stadion von Katar feierte er zusammen mit seiner Familie auf dem Rasen. Ehefrau Antonella Roccuzzo und die Söhne enterten nach dem dramatischen Erfolg das Spielfeld, um ihren Ehemann und Papa zu herzen und abzufeiern.

Rocuzzo richtete in einem Instagram-Post ein paar emotionale Worte an ihren Superstar: "Endlich ist es so weit, du bist Weltmeister, wir wissen, wie sehr du so viele Jahre gelitten hast, wie sehr du das erreichen wolltest!"