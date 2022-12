Die Weltmeisterschaft geht in ihr Finale, es ist, vermessen an sportlichen Kriterien, ein würdiges, denn mit Argentinien und Frankreich stehen einander zwei sogenannte „große“ Mannschaften gegenüber. Es wird keinen neuen Weltmeister geben, das steht schon vorher fest, für beide Teams geht es um den dritten Titel der nationalen Fußballgeschichte. Und jede Auswahl ist von einem Spieler bestimmt. Argentinien wird mit Lionel Messi gleichgesetzt, Frankreich mit Kylian Mbappe, doch im zweiten Fall ist das dann doch nicht so ganz eindeutig.