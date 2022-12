Franzobel, 1967 in Vöcklabruck geboren, ist Schriftsteller und Sportfan. © ORF

Was erlauben dieses Messi

Abgesehen von Arbeitsbedingungen, dem ökologischen Fußabdruck und der Reinwaschung eines homophoben Regimes war diese WM ein Fest. Gut, die Schiedsrichterleistungen waren durchwachsen, dafür gab es erstmals ein Frauenteam, die besten Plätze in den Stadien blieben leer, und die marokkanischen Fans in der Diaspora haben Städte zerlegt. Aber fußballerisch war es ein Leckerbissen. Die Geheimfavoriten Belgien und Dänemark haben ihre Stärken erfolgreich geheim gehalten. Deutschland erlebte Japanik und Spanien wurde für sein Tiki-Taktieren bestraft. Die Brasilianer waren wie immer, Uruguay eine Altherrentruppe und Portugal launisch. Schwarzafrikanische Mannschaften stagnieren, dafür haben Asiaten aufgeholt. Also schön, begeisternder Fußball war rar, dafür gab es stets einen zehnminütigen Nachschlag.