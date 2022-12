Es gibt nur einen Bondscoach, der mich hierher bringen konnte: Das ist unser Bondscoach.“ Andries Noppert weiß, wem er es zu verdanken hat, gerade seinen Traum leben zu dürfen. Die Nummer eins der Niederlande war vor dem Turnier in Katar nicht jedem Fußballfan ein Begriff. Es ist noch nicht lange her, da war die Karriere des 28-Jährigen so gut wie vorbei. Selbst in den zweiten Ligen ließ sich kein Verein mehr finden. Hinzu kam eine schwere Knieverletzung. Seine Eltern rieten ihm damals, sich bei der Polizei zu bewerben.

Louis van Gaal ist für seine eigenwilligen Entscheidungen bekannt. Einen Tormann vom SC Heerenveen ohne Nationalteamerfahrung vor einer Weltmeisterschaft zur Nummer eins zu machen, das gehört da sicher dazu. Das Geschehene gibt dem Bondscoach recht. So wie der niederländische Verband mit der Wiederbestellung des 70-Jährigen recht behielt. Erst heuer hat van Gaal seine Krebserkrankung besiegt. 25 Bestrahlungen waren dafür nötig. Jetzt feiern er und die Nationalmannschaft eine Art Wiederauferstehung. Die Fußballnation ist zuletzt bei der Euro im Achtelfinale gescheitert und war für die WM 2018 gar nicht erst qualifiziert.

Die Niederländer sind auch auf Revanche aus. Beim letzten Treffen im Halbfinale der WM 2014 gewann Argentinien nach 120 torlosen Minuten im Elfmeterschießen. „Wir haben eine Rechnung zu begleichen“, meinte van Gaal. Dass seine Mannschaft aufgrund der für ein Oranje-Team unattraktiven Spielweise teilweise harscher Kritik ausgesetzt ist, ist van Gaal, der sein Land 2010 in Südafrika schon ins Finale führte, komplett egal. Er bleibt, wie er ist, und fühlt sich auch in der Außenseiterrolle sichtlich wohl. Die bisherigen Ergebnisse geben auch keinen Anlass für eine Änderung der Spielweise.

Dass beim Gegner alle nur über Messi sprechen, kann auch ein Vorteil sein. Die Niederlande ziehen ihre Stärken aus dem Mannschaftsverbund. „Natürlich ist Messi ihr gefährlichster Spieler. Auf der anderen Seite beteiligt er sich nicht viel am Spiel, wenn der Gegner in Ballbesitz ist“, konnte sich van Gaal einen Seitenhieb wieder einmal nicht verkneifen. Eine mitbekommen hat auch Ex-Schützling Angel di Maria, der die gemeinsame Zeit bei Manchester United nicht in guter Erinnerung hat und den Bondscoach als „schlechtesten Trainer meiner Karriere“ bezeichnete. „Cheftrainer müssen Entscheidungen treffen. Und sie treffen diese Entscheidungen nicht ohne Grund“, lautete der lockere Konter.