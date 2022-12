Hier oder ganz unten geht's zum Liveticker!

Trocken wie die katarische Wüste schließt Richarlison eine Traumkombination zum 3:0 gegen Südkorea ab, der erste Weg führt ihn zur Trainerbank. Das ganze Team stimmt in den ausgelassenen Jubel mit ein. Die Ersatztorhüter, ja, sogar der Trainer Tite, sie alle tanzen – wie Tauben, die die selbstgesäten Körner des Erfolgs aufpicken.

„Taube“, so wird Richarlison schon seit seiner Jugendzeit genannt, weil er sich vor zehn Jahren den markanten Taubentanz einer Band aus Rio de Janeiro zu eigen machte. Die „Taube“, die gefühlt viel später zu fliegen anfing als seine Star-Kollegen im Sturm der Seleção. Als Teil des legendären „NMS“-Trios rund um Lionel Messi und Luis Suárez holte Neymar mit 23 Jahren die Champions League nach Barcelona, der jetzt 22-jährige Vinicius Jr. schoss Erzrivale Real Madrid in diesem Jahr zum Titel in der Königsklasse. Richarlison hingegen wechselte erst in diesem Sommer von Everton zu Tottenham, ist mit 25 Jahren bei einem – nach Titeln lechzenden – Spitzenklub angekommen. Bei dieser WM jedoch laufen sowohl Neymar als auch Vinicius im Schatten seiner Flügel – die Taube fliegt am höchsten.

Klar, das gesamte brasilianische Team begeistert im Kollektiv mit Flair, Freude und Fußballzauber, doch Richarlison sticht heraus. Sei es sein überragender Seitfallzieher gegen Serbien oder der eingangs erwähnte Traumtreffer gegen Südkorea, nachdem er zuvor den Ball viermal per Kopf jongliert hatte – die Wahl zum Tor des Turniers führt, Stand jetzt, wohl nur über Richarlison.

Richarlison: Auch außerhalb des Platzes "ein Held"

Auch abseits des Platzes agiert der Tottenham-Stürmer mit Köpfchen, positioniert sich deutlich zu Themen wie Rassismus, Armut oder Umweltschutz. Er spendet zehn Prozent seines Einkommens für soziale Zwecke, rief während der Präsidentschaft des rechten Jair Bolsonaro mehrfach zum Impfen auf, während dieser das Coronavirus verharmloste. Besonders von der Pandemie getroffenen Menschen stellte er Essenskörbe und Sauerstoffflaschen bereit. „Er ist nicht nur auf dem Platz ein Held – auch außerhalb“, sagte der Aktivist Rene Silva dem „Guardian“.

Die Jubeltänze der Brasilianer sorgten indes für Kritik, sie seien dem Gegner gegenüber „respektlos“. Kritik, die der Seleção gleichgültiger nicht sein könnte. „Das ist ein Ausdruck des Glücks und ein Teil der brasilianischen Kultur“, sagte Vinicius, der heute im Viertelfinale gegen Kroatien (16 Uhr, ServusTV & MagentaTV live) auf der linken Seite wohl wieder Danilo hinter sich haben wird. Der an der Hüfte verletzte, etatmäßige Linksverteidiger Alex Sandro absolvierte zwar das Abschlusstraining, „die Tendenz geht aber dahin, dass er nicht dabei sein kann“, sagte Teamchef Tite.

Der 61-Jährige steht im Zentrum der Kritik, weil er sich für wenige Sekunden an Richarlisons Jubeltanz beteiligte. „Sie könnten meine Enkel sein, und ich habe eine Verbindung zu ihnen“, rechtfertigt sich Tite, der gegen Südkorea auch den dritten Torhüter Weverton einwechselte und somit jedem Kaderspieler zu WM-Minuten verholfen hat, seine Tanzeinlage: „Wenn ich tanzen muss, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen, dann werde ich weiter tanzen.“ Gut möglich, dass „Opa Tite“ heute wieder tanzt.