Irgendwo in der Wüste von Katar befindet sich ein mit Kameras überwachter und von Stacheldraht geschützter Ort. Hinter den hohen Mauern lagern unter anderem Dinge, die im arabischen Staat ansonsten nicht gerne gesehen werden: Bier und Schweinefleisch. Journalisten konnten sich mit ihrem Reisepass anmelden und sich - nachdem der Staatsapparat sein Ok gab - dort bedienen. Nicht die einzige Kuriosität, die ORF-Kommentator Daniel Warmuth während seines Aufenthalts in Katar erlebt hat.