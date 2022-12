Es liegen 16 Jahre zwischen dem letzten Aufeinandertreffen und dem heutigen. Dreimal standen sich Japan und Kroatien schon gegenüber, noch nie in einer K.o. - Phase. Seit dem letzten Aufeinandertreffen änderte sich naturgemäß viel. Der japanische Fußball hat sich verbessert, die Mannschaften sind komplett andere. Einer, der damals schon dabei war und mittlerweile die "Karierten" als Kapitän auf das Feld führt, ist Luka Modric. Der damals 21-Jährige verdiente sein Geld noch bei Dinamo Zagreb und wurde in der 78. Minute eingewechselt. Vor dem heutigen Spiel strahlt der Kapitän Zuversicht aus. "Jeder Gegner wird es gegen uns schwer haben", sagt der mittlerweile 37-Jährige.

Das Durchschnittsalter der beiden Teams ist ähnlich hoch. 27,8 Jahre bei den Asiaten stehen 27,4 Jahre gegenüber. Auf die Erfahrung wollen beide Mannschaften setzen. Zum Vergleich: Ghana stellte mit 24,7 Jahren die jüngste Mannschaft in Katar.

Vor vier Jahren standen die Kroaten im Finale. Der amtierende Vizeweltmeister möchte dieses Kunststück heuer wiederholen, das wird jedoch keine leichte Aufgabe. In einer Gruppe mit Kanada, Belgien und Marokko stiegen sie als Gruppenzweiter hinter den überraschenden Nordafrikanern auf. Der Schlüssel zum Erfolg könnte in der Defensive liegen. In den drei Gruppenspielen kassierten sie nur ein Gegentor und präsentierten sich gegen Kanada auch offensiv beeindruckend.

Die Japaner sind jedoch keinesfalls zu unterschätzen. Nach den Siegen über Deutschland und Spanien haben die "Samurai Blue" Lust auf mehr. Zlatko Dalic erwartet deshalb ein enges Duell. ""Wenn jemand Spanien und Deutschland schlägt, kann das kein Zufall sein. Das ist eine große Gefahr. Ich erwarte einen großen Kampf", erklärte der kroatische Coach.