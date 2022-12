Wenn man einen Blick auf die Mannschaft Polens wirft, sticht ein Name heraus: Matty Cash. Der 25-Jährige läuft aktuell in der Premier League für Aston Villa auf und trotz seines englischen Namens für die polnische Nationalmannschaft. Doch wie ist es dazu gekommen?

Geboren ist Matthew Cash in England, um genau zu sein in Slough, einer Stadt im Süden von England. Er verbrachte sein ganzes Leben auf der Insel, begann wie sein Vater Fußball zu spielen und wurde während seiner Zeit bei Nottingham Forest als vielversprechendes Talent gesehen. Trotzdem spielte er nie für eine englische Jugendauswahl. Im Sommer 2020 wechselte er von Nottingham Forest aus der Championship, der zweithöchsten Liga, in die Premier League zu Aston Villa. Dort etablierte er sich zum Stammspieler. In der aktuellen Saison war er in 16 möglichen Partien zwölfmal in der Startelf.

Die polnischen Wurzeln

Der Großvater mütterlicherseits von Matty Cash ist drei Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges im damaligen Polen geboren. Im Jahr 1940, als die Sowjetunion die Kontrolle der Stadt Stanislawow übernommen hat, wurde der Großvater mit seiner Familie in ein Arbeitslager nach Sibirien geschickt. Nachdem er mit seiner Familie zwei Jahre später wieder freigelassen wurde, hatten sie eine halbe Weltreise vor sich. Sie reisten nach Iran, Indien und Tansania. Das afrikanische Land war eine britische Kolonie und deren britische Herrscher beschlossen, Camps für 6000 Polen aufzubauen, die in sowjetischen Lagern gehalten wurden. So kam die Familie auf die Insel. Dort lernte der Großvater eine Polin kennen und brachte mit ihr eine Tochter auf die Welt: die Mutter von Matty.

Diese verliebte sich in einen englischen Fußballer, der unter anderem bei Nottingham Forest spielte. Stuart Cash war, wie sein Sohn, auf der Position des Außenverteidigers tätig. Matty Cash wurde 1997 als Sohn des ehemaligen englischen Fußballers und einer Frau polnischer Abstammung in England geboren.

So kam er zur polnischen Nationalmannschaft

Der Weg in die Nationalmannschaft Polens war ein langer und schwieriger. Da er nie von englischen Teamchefs für die Nationalmannschaft einberufen wurde, waren die "Three Lions" keine Option für Matty. Bis ins Jahr 2021 war Zbigniew Boniek Präsident des Fußballverbandes von Polen. Dieser war strikt dagegen, ausländische Spieler mit polnischen Wurzeln in ihre Nationalmannschaft zu holen. Aber im August 2021 übernahm dieses Amt Cezary Kulesza, der einen großen Anteil daran hatte, dass Cash für Polen aufläuft. "Der neue Präsident war sehr hilfreich und wollte meine Einberufung schnell über die Bühne bringen, genauso wie der Trainer. Das alles half sehr, den ganzen Vorgang der Einbürgerung zu beschleunigen." Im Oktober vergangenen Jahres holte er seinen polnischen Reisepass bei der Botschaft ab. Zur gleichen Zeit hatte er auch schon ein Gespräch mit dem polnischen Teamchef, um über Taktik, Formation und Training zu sprechen.

Matty Cash (rechts im Bild) im Abschlusstraining vor seinem ersten Spiel für Polen © (c) imago images/Newspix (LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT via www.imago-images.de)

Am 12. 11. 2021 war sein Tag gekommen. Im WM-Qualifikationsspiel gegen Andorra wird Matty Cash in der 64. Minute eingewechselt und gibt sein Debüt. "Das war ein sehr spezieller Moment für meine Familie, vor allem für die Seite meiner Mutter", sagt Cash über die Einberufung ins Team. Er selbst spricht wenig bis gar kein Wort Polnisch, doch seine Mutter spricht es fließend und bringt ihm die wichtigsten Phrasen bei. Der 25-Jährige versucht auch durch Audioaufnahmen, seine Polnischkenntnisse zu verbessern. Dabei bemüht er sich sehr, obwohl es "die schwierigste Sprache der Welt" sei.

Bei der bisherigen WM spielte er in allen drei Partien durch und beweist, dass er eine wichtige Stütze für das Team ist – auch ohne Sprachkenntnisse. Wenn Polen die Sensation gegen Frankreich heute (16 Uhr, ServusTV) schafft, könnte für Cash ein spannendes Duell anstehen. Er könnte auf sein Heimatland England treffen, sollten sie ihr Match gegen Senegal gewinnen. Das wäre für Matty Cash wohl ein sehr spezielles Spiel.