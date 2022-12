Wenn man vom "Australian Football", also dem "Australischen Fußball", spricht, dann geht es in der Regel nicht um den Fußball, wie er gerade bei der WM in Katar gespielt wird. Vielmehr handelt es sich beim Australian Football, vereinfacht gesagt, um eine Variante des American Footballs gemischt mit Rugby. Und: Die Australier lieben ihren "Footy", es ist der mit Abstand populärste Sport im 26-Millionen-Einwohner-Staat.

Und doch wird auch das klassische Fußballspiel immer populärer. Die "Socceroos", wie das Nationalteam in Anlehnung an das Wort "Soccer" ("Fußball") und "Kangaroos" ("Kängurus"), genannt wird, sind seit 2006 bei jeder WM-Endrunde vertreten gewesen. In Deutschland erreichten die Australier das Achtelfinale, scheiterten aufgrund eines umstrittenen Elfmeters in der Nachspielzeit an Italien. Auch in Katar ist der mehrfache Ozeanienmeister und einfacher Asienmeister in der Runde der letzten 16 Teams vertreten. Heute (20 Uhr) kommt es zum Duell mit Lionel Messi und Argentinien. Was für Europa die beste Fernsehzeit ist, wird wieder zahlreiche australische Fußball-Fans früh aus dem Bett locken. In der australischen Hauptstadt Canberra wird es nämlich bereits Sonntag, 6 Uhr morgens sein, wenn die Partie beginnt.

Kritik an der FIFA

Das hat die frenetischen Anhänger aber schon beim letzten Gruppenspiel gegen Dänemark, in dem der Aufstieg ins Achtelfinale fixiert wurde, nicht daran gehindert, zu Tausend auf die Straßen zu gehen und das Nationalteam zu unterstützen. Klar ist: Für den Großteil der australischen Teamspieler wird das Spiel gegen die Südamerikaner das Karriere-Highlight. "Gegen Messi bei einer WM zu spielen, da wird ein Traum wahr", sagt auch Teamchef Graham Arnold. Die Hoffnung liegt darin, einmal mehr unterschätzt zu werden. Argentinien-Coach Lionel Scaloni warnt aber: "Sie sind zäh. Wer glaubt, dass das Spiel einfach sein wird, der irrt. Sie sind eine Gruppe von Spielern, die wissen, was sie wollen."

Der Zusammenhalt beim Underdog ist es, der das Team ausmacht. Arnold setze auf Spieler, "die für das Team und füreinander sterben. Es zeigt, was man erreichen kann, wenn man auf das Spielfeld geht und die richtige Mentalität hat, wenn es ein Krieg ist und man da rausgeht und kämpft und jagt", fügte der 59-Jährige hinzu. Die Botschaft ist verständlich, die Wortwahl in Zeiten wie diesen aber mehr als fragwürdig.

Klare Worte gab es vor dem heutigen Aufeinandertreffen auch von den Spielern selbst. Und zwar wegen der Spielansetzung. Beide Teams spielten erst am Mittwoch. "Wie kann die FIFA das in einem prestigeträchtigen Turnier so organisieren? Wenn man qualitativ hochwertige Leistungen sehen möchte, hätten sie es etwas anders ansetzen können", heißt es von den Australiern. Auch Scaloni bezeichnete den Spieltermin als "verrückt".

Sei's drum. Ändern kann man an diesem Termin nichts mehr. Fakt ist: Ein vorzeitiges Aus wäre für Messi blamabel. Immerhin ist es die letzte WM des Superstars. Es wird heute sein 23. WM-Einsatz und sein 1000. Pflichtspiel als Profi überhaupt. Trifft er, würde er mit neun WM-Toren an Argentiniens Legende Diego Maradona vorbeiziehen. Das hofft man bei der Sonntagsmatinee in Australien natürlich nicht - ein Viertelfinaleinzug wäre historisch. Und ein weiterer Schritt, Fußball im Land des "Australian Footballs" noch populärer zu machen.