Irgendwo zwischen Sport und Politik, verbotenen Armbinden und verschlossenen Mündern, gekauften Fans und treuen Schlachtenbummlern, zwischen migrantischer Ausbeutung und Milliardengewinnen, dort liegt Katar. In der Halbzeit der Weltmeisterschaft angekommen wuchern diese für Fußballfans nur schwer zu ertragenen Ambivalenzen seit Tag eins. Ändern wird sich das bis zum Finale und darüber hinaus nicht.

Nicht nur die Fans, auch die Verbände kämpfen. Ganz besonders im Nachbarland. Von der FIFA im Ringen um die One-Love-Binde mit einem einfachen „Eisenbahner“ düpiert und von einer nicht von Doppelmoral befreiten Gesellschaft zu einem Ersatzstatement getrieben, wusste plötzlich weder politisch noch sportlich jemand, wofür das Land jetzt steht. Das auf den Rasen übertragene Unvermögen im Umgang mit speziellen Situationen hat Deutschland von Beginn an seiner Chancen beraubt. Auch die eigene Bundesregierung hat gegen den DFB gespielt. Dass beim Scheich unterwürfig Flüssiggas geordert wird, während man von Berufsfußballern verlangt, jene Werte in die Welt zu tragen, die man selbst zu Opfern bereit war, ist als tragisches Schauspiel nur schwer zu überbieten. Österreichs sportlicher Boykott hat dem Land viele Diskussionen erspart.

Die Weltmeisterschaft in Katar liegt im toten Winkel der Fans. Immer allgegenwärtig, doch es braucht eine gewisse Flexibilität, um den Blick zu wahren. Die Austragung im europäischen Winter trägt ihren Teil dazu bei. Unerzwungen, als Zeichen der Solidarität mit Anhängern aus der südlichen Hemisphäre, wäre das leichter auszublenden gewesen. Auch Australier oder Südafrikaner sollen wissen, wie sich eine Weltmeisterschaft unter freiem Himmel anfühlt. Vier Jahre Wartezeit schienen immer ein fairer Preis zu sein für eine Atmosphäre, der man sich nicht entziehen kann. Jetzt laufen die Spiele nebenbei, wie Olympia in Peking. Als Zuschauer stellt sich eine Routine ein. Schuldig fühlen muss sich niemand. Ob man zwischendurch einmal hinsieht oder jede Minute vor dem Fernseher verbringt.

Sportlich enttäuscht die WM nicht. Es gibt die Tragödien, die Überraschungen und die üblichen Standardergebnisse, die einem die Punkte für das Tippspiel bringen. Es böte sich an, diese Spiele noch zu genießen. Die Endrunden, wie wir sie lange kannten und liebten, gehen mit dem Finale in Doha zu Ende. Der fortlaufende Größenwahn des Weltverbandes wird eine sportliche Verwässerung mittragen müssen. Statt 32 nehmen in vier Jahren 48 Nationen teil. Mehr als die Hälfte wird es in die K.o.-Phase schaffen. Die Zeit überdauernde Fußballabende mit Japan, Spanien, Deutschland und Costa Rica wird es in Dreiergruppen nicht mehr geben.

Vielleicht auch ein Trost für unseren Lieblingsnachbar. Mit dem neuen Modus sinkt die Wahrscheinlichkeit, ein drittes Mal nach der Vorrunde nach Hause zu müssen.