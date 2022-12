Spanien und Japan kämpfen am Donnerstag (20 Uhr/live ServusTV) um das Ticket für das Achtelfinale. "La Roja" möchte klar auf Sieg spielen, obwohl auch schon ein Unentschieden für den Einzug in die K.o.-Phase reichen würde. Japan ist nach Deutschland auch gegen den nächsten Ex-Weltmeister zum Siegen verdammt, um die Qualifikation für das Achtelfinale aus eigener Kraft sicherzustellen.

Die Favoritenrolle liegt klar bei den Spaniern, dennoch rechnet Teamchef Luis Enrique durchaus mit Schwierigkeiten. "Sie haben Spieler von großer Qualität, sind körperlich nicht so stark, aber sehr schnell", sagte er. Unterschätzen wird "La Roja" den kommenden Gegner auf gar keinen Fall. Die Stärke der Japaner sei das Team, das sie haben, und für ihre Ideen "würden sie sterben", betonte Vize-Kapitän Koke, der im gleichem Atemzug gehörig Selbstvertrauen demonstrierte: "Für mich gibt es keine besseren Spieler und keinen besseren Fußball als den unserer Mannschaft."

Die Spanier gehen also mit breiter Brust und als Gruppenerster in den letzten Spieltag. Ein Remis reicht sicher, sogar bei einer Niederlage ist der Aufstieg im Bereich des Möglichen, das wäre dann aber vom Ergebnis des Parallelspiels Costa Rica gegen Deutschland abhängig. An potenziellen Rechenspiele möchte Teamchef Luis Enrique keine Gedanken verschwenden: "Wir werden auf Sieg spielen, um Platz eins in der Gruppe zu sichern."

Japan will an sich glauben

Japan steht nach dem Patzer gegen Costa Rica vor einem Endspiel mit maximalem Schwierigkeitsgrad. "Wir stehen unter großem Druck, aber wir müssen an uns glauben", sagte Trainer Hajime Moriyasu. Die Japaner brauchen gegen Ex-Weltmeister Spanien einen Sieg, um sicher das Achtelfinale zu erreichen. Ein Remis reicht nur, wenn es bei Costa Rica gegen Deutschland ein für Japan günstiges Ergebnis gibt. Eine Niederlage bedeutet das Aus. Die hervorragende Ausgangslage nach dem überraschenden 2:1-Erfolg über Deutschland ist mit der 0:1-Niederlage gegen Costa Rica verspielt. "Jeder von uns muss besser spielen als am Sonntag. Manche sind müde nach zwei Spielen, das wollten wir nun im Training entsprechend steuern. Wir haben ein gutes Team, wir sind bereit für Spanien", sagte Moriyasu.