Der Fußball ist auch bei dieser Weltmeisterschaft nicht nur für Sensationen gut, sondern liefert auch Kuriositäten aller Art. Eine ganz besondere ist zumindest für das Vorspiel die Möglichkeit, dass ein Team, das mit einem 0:7 ins Turnier gestartet ist, noch den Aufstieg ins Achtelfinale schaffen kann. Nicht nur das, Costa Rica kann trotz des Debakels gegen Spanien noch Gruppensieger werden, und zwar mit einem Sieg gegen Deutschland, wenn im Parallelspiel Spanien und Japan unentschieden spielen. Doch das erscheint ziemlich unwahrscheinlich.

Erwartbar ist viel eher ein Sieg der Deutschen, die allerdings ihr Achtelfinalkonstrukt zusätzlich noch auf spanische Schützenhilfe bauen müssen. Für das Team von Hansi Flick ist Platz eins nicht mehr möglich, aber der zweite Platz sehr realistisch. Gewinnt Deutschland mit mindestens zwei Toren Unterschied, reicht Japan ein Remis nicht mehr. Siegt Japan gegen Spanien, müssten die Deutschen eine bessere Tordifferenz als die Spanier erreichen, das wird eher schwer zu bewerkstelligen sein. Nur ein Sieg mit acht Toren Unterschied bedingt keinen Blick auf die zweite Partie. Darüber zu reden, wäre vermessen. "Es wäre respektlos gegenüber Costa Rica", sagte Flick.

Nicht erfüllte Rollenspiele

Respekt ist eine der zentralen Tugenden, die Deutschland am Donnerstag für einen vollen Erfolg benötigt. Denn daran hat es die 2018 nach einer Niederlage gegen Südkorea in der Vorrunde gescheiterte Vorgänger-Auswahl bei der WM in Russland missen lassen, das ist den Nachfolgern wohl auch bewusst. An der Favoritenrolle gibt es keine Zweifel, doch solche Rollenspiele wurden beim Turnier in Katar schon wiederholt nicht eins zu eins aufgeführt.

Einige, wie Joshua Kimmich, Niklas Süle und natürlich Manuel Neuer, könnten den Kollegen erzählen, was damals falsch gelaufen war, sie waren an der Schmach unmittelbar beteiligt. An der spielerischen Klasse konnte es nicht gelegen sein, das werden sie sich auch diesmal denken, so wie alle deutschen Fußballanhänger. Bemerkenswert ist, dass im Land des viermaligen Weltmeisters über viele Themen diskutiert wird, die einst vor einem Match gegen einen derart krassen Außenseiter niemals zu einer Debatte geführt hätten.

Zum einen ist es die Frage nach der Aufstellung. Findet Flick die richtige Elf? Die breitflächig geführten Spekulationen lassen den Schluss zu, dass Deutschland an sich selbst zu zweifeln begonnen hat. Es ist auch die zusätzliche Abhängigkeit von außen (abgesehen vom besagten 8:0), die als Störfaktor betrachtet wird. Das Beispiel des Sieges von Tunesien über die Franzosen dürfte zusätzlich Diskussionen auslösen. Freilich ist Spanien noch nicht fix qualifiziert.

Was macht Flick bei einem Ausscheiden?

Und dann werden, wie bei der deutschen Abschluss-Pressekonferenz geschehen, Fragen gestellt, wie jene, ob er, Hansi Flick, auch bei einem vorzeitigen Abschied von Katar Bundestrainer bleiben würde. Flick muss antworten und bejaht, "von meiner Seite aus". Das andere könne er nicht beeinflussen. Flick sagt auch, dass er keinen Druck verspürt. Dennoch ist dieser gewaltig, denn das Scheitern wird, wie die Fragen zeigen, durchaus als Option wahrgenommen, auch wenn das Unaussprechliche im deutschen Lager nicht gesagt wird. Schließlich hat die Mannschaft im Spiel gegen Spanien ihre Klasse aufblitzen und den Kampfgeist wieder aufleben lassen. Aber gegen Costa Rica?

Die Mittelamerikaner haben schon einmal großes Aufsehen erregt, es war bei der WM 2014, als das Team nach Siegen gegen Italien und Uruguay und einem Remis gegen England sogar Gruppensieger wurde und dann erst im Viertelfinale gegen die Niederlande durch eine Niederlage im Elferschießen ausschied. Torhüter Keylor Navas war dabei, er kann also auch viel erzählen. Das bisher einzige Duell mit Deutschland hat er um zwei Jahre verpasst. Bei der WM 2006 gewannen die Gastgeber ihr damaliges Auftaktmatch 4:2.