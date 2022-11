Sie lieben ihn, den Ball, doch die Zuneigung allein genügt ihnen nicht. Sie wollen es auch ständig bei sich haben, ihr bevorzugtes Spielzeug, die Spanier streben bei dieser Übungsform permanent nach Perfektion, auch dann, wenn es ernst wird. Das gelang gegen Deutschland sehr oft, aber nicht in der Form, um den Gegner vollständig vom Mitspielen fernzuhalten.

Aber dennoch, Spanien war in diesem Topspiel der WM-Vorrunde wesentlich mehr am Ball und meist in der Vorwärtsbewegung, Deutschland störte die Kreise, attackierte häufig schon am gegnerischen Sechzehner und zeigte bisweilen auf, dass die ständige Ballzirkulation auch ihre Grenzen haben kann. Das Wechselspiel von Pressing und Gegenpressing war enorm intensiv und wohl auch anstrengend. Aber nur einmal wurde Spanien vorerst gefährlich, als Neuer einen Schuss von Dani Olmo zur Latte abwehrte (7.). Ein Kopfballtor der Deutschen durch Antonio Rüdiger zählte wegen Abseits nichts. Und schon wurde zur Halbzeit gepfiffen.

Bereits lange vor dem Spiel war überraschenderweise klar gewesen, dass eigentlich (fast) gar nichts passieren konnte. Denn Japan hatte gegen Costa Rica verloren und dem Abendmatch damit die Brisanz eines möglichen vorzeitigen deutschen Abschieds genommen, selbst bei einer zweiten Niederlage. Doch davon wollten Neuer und Kollegen natürlich nichts wissen und daher wollten sie nach der Pause selbst konkreter werden. In der 56. Minute stellte Joshua Kimmich Spaniens Torhüter Unai Simon nach einer schnellen Balleroberung am Strafraum ernsthaft auf die Probe.

Ein paar Minuten später jedoch schlug es bei Neuer ein. Alvaro Morata traf nach einem idealen Zuspiel von Jordi Alba aus kurzer Distanz zum 1:0 für Spanien. Das Tor befreite das Match vom taktischen Korsett. Deutschland war zu mehr Risiko gezwungen, baute selbst mehr Druck auf und es häuften sich die Chancen auf beiden Seiten. Marco Asensio vergab eine Topgelegenheit auf das 2:0, dann verhinderte Simon in extremis den sicher scheinenden Ausgleich durch Jamal Musiala. Dieser bereitete dann das tatsächliche und auch verdiente 1:1 durch Niclas Füllkrug vor (83.).

Deutschland steht mit einem Sieg gegen Costa Rica im Achtelfinale, wenn Spanien gegen Japan gewinnt. Sollten die Japaner ein Remis erreichen, würde Punktegleichstand herrschen, dann entscheidet das Torverhältnis.