Das Spiel der Iraner hat Andrij sich nicht angeschaut. Aber die iranischen Kampfdrohnen seien nicht zu übersehen. „Sie fliegen nicht hoch, dreieckige Sprengsätze, die knattern wie Motorräder. Mehr als 120 Stundenkilometer schaffen sie nicht, unsere schießen die meisten ab, aber ein paar schlagen doch ein.“

Auch das ukrainische Publikum verfolgt die Fußball-WM, die seit knapp einer Woche läuft. Auch in der Ukraine, die in der Qualifikation knapp an Wales scheiterte, ist Fußball Volkssport Nummer eins. Aber russische Raketenangriffe und ständige Stromausfälle machen es den Fans schwer, allen Liveübertragungen zu folgen. Und die meisten Ukrainer zählen jetzt eher Einschläge als Tore.

„Gestern hatten wir kein Licht, kein Wasser, keine Wärme, nicht einmal Internet.“ Andrij, Kiewer Zahnarzt und Flüchtling aus dem Donbass, hat gestern keinen Fußball gesehen. Im Kiewer Stadtzentrum, auf der anderen Seite des Dnipros, stünde es besser mit der Elektrizität, dort arbeiteten sogar Sportkneipen. Aber um 21.40 Uhr mache die U-Bahn dicht. Und in dem Plattenbauviertel Posnjaki, wo Andrij, Fan von Schachtar Donezk, wohnt, sei von Fußball nichts mehr zu sehen und zu hören gewesen.

Lieblinge und Feinde

Wenn es Strom oder zumindest Internetempfang gibt, zeigen der staatliche TV-Sender und ein Streamingdienst die WM-Spiele. Und die werden durchaus diskutiert. Das 6:2 der Engländer über die Iraner betrachten Andrij und andere Kiewer Fans als Erfolg ihrer Sache, das 0:1 der Waliser gegen die Perser dagegen als Ärgernis: Die Briten gehören wie die USA zu den Lieblingen der Ukrainer bei dieser WM, weil sie ihr Land im Abwehrkampf gegen Russland massiv mit Waffen und lautstarken politischen Statements unterstützen.

Dem Iran werfen sie vor, er habe Russland Tausende Shahed-136-Kampfdrohnen geliefert. Dass die iranischen Spieler vor dem Englandspiel die eigene Nationalhymne aus Solidarität gegen die politischen Proteste in der Heimat nicht mitsangen, rettete ihnen zumindest ein wenig Respekt.

Die ukrainische Fußball-Öffentlichkeit hat ihre eigenen WM-Helden und Antihelden, sie hat sogar ihre eigene Kapitänsschleifen-Debatte. „Drückt denen die Daumen, die uns die Daumen drücken!“, verkündet das Wettbüro „FavBet“ auf seinem Portal. Damit gemeint sind außer den USA, Großbritannien und Kanada vor allem die EU-Mannschaften, namentlich Polen. „Ich werde zu Polen halten“, erklärte Ruslan Malinowski, Mittelfeldspieler des italienischen Erstligaklubs Atalanta Bergamo. Die ukrainischen Vereine dürften jetzt viele Spiele in polnischen Stadien austragen. „In diesen schweren Tagen sind das Gesten von unschätzbarem Wert.“

Fehlende Binde

Aber ausgerechnet der polnische Kapitän Robert Lewandowski enttäuschte die Ukrainer: Andrij Schewtschenko, Stürmerlegende der ukrainischen Nationalmannschaft, hatte ihm eine blau-gelbe Kapitänsbinde geschenkt, die Lewandowski dann in mehreren Spielen für den FC Bayern getragen hatte. In Katar ließ sich aber auch Lewandowski die obligatorische Schleife der FIFA aufdrücken.

Deren Präsident Gianni Infantino geriet schon im Vorfeld des Turniers zum großen Buhmann der Ukrainer: Er hatte beim G20-Gipfel in Indonesien einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland für die Zeit der WM vorgeschlagen. Politiker, Fans und aktive Fußballer in der Ukraine sind überzeugt, dass der korruptionsumwitterte Schweizer dabei im Auftrag Moskaus handelte: „Die russische Armee ist miserabel auf den Winter vorbereitet und braucht dringend eine Atempause“, erklärt Andrij. In Kiew gibt es jetzt nicht nur Hunderttausende Fußball-, sondern auch Militärexperten.

Am Kiewer Olympiastadion dröhnt eine Liveübertragung aus einer Lautsprecherbox – Katar gegen Senegal: Die Sportbar „Kutowij“, zu Deutsch „Eckball“, ist geöffnet und gut gefüllt. Aber drinnen hat man den Ton abgestellt. Und die meisten Besucher sind in Smartphone- und Laptop-Bildschirme vertieft. „Tagsüber sitzen nicht viele Fußballfans hier“, erklärt Barkeeper Wjatscheslaw, „viele Leute kommen, um zu arbeiten, weil sie zuhause keinen Strom haben.“ Der „Businesslunch“ kostet hier umgerechnet 3,30 Euro. An den schwarzen Kacheln der WC-Wand aber prangen rote Graffiti-Buchstaben: „Unsere Russophobie reicht nicht aus!“ Für die Ukrainer bedeutet Kampfgeist jetzt mehr als nur eine Fußballertugend.