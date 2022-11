Beide Mannschaften gewannen ihr Auftaktspiel. Ecuador siegte gegen Gastgeber Katar ebenso wie die Niederlande gegen den Senegal mit 2:0. Durch einen zweiten Sieg könnten dementsprechend beide Mannschaften schon frühzeitig ins Achtelfinale einziehen.

Die Holländer ergriffen zu Beginn der Partie die Initiative und schossen nach sechs Minuten das erste Tor. Cody Gakpo nimmt sein Herz in die Hand und hält aus knappen 20 Metern drauf. Daraufhin erfängt sich die ecuadorianische Elf und kommt immer wieder in die Nähe des gegnerischen Strafraums. Kurz vor der Halbzeitpause erzielen sie den Ausgleich, der aber wegen Abseits aberkannt wird. Nach der Pause gilt das Tor. Enner Valencia gleicht in der 49. Minute aus. Zehn Minuten später scheitern die Südamerikaner erneut knapp am Tor, als Gonzalo Plata die Latte zum Zittern bringt. Das Spiel bleibt eng mit leichten Vorteilen für das Team von Gustavo Alfaro.

Damit stehen beide Teams vor dem letzten Spieltag bei vier Punkten, dicht gefolgt vom Senegal mit drei Punkten. In der letzten Runde der Gruppenphase (Dienstag, 16 Uhr) trifft die Elf von Louis van Gaal auf das gruppeninterne Schlusslicht und Gastgeber Katar, Ecuador empfängt den Senegal im Spiel um Platz zwei.