Der zweifache Weltmeister Uruguay steigt am Donnerstag in die Fußball-WM in Katar ein. In Gruppe H wartet auf die Mannschaft von Teamchef Diego Alonso im Education City Stadium von Al Rayyan (14.00 Uhr/live ServusTV) Südkorea. "Das erste Spiel ist das wichtigste. Wir müssen Respekt haben, ruhig bleiben und uns unserer Sache sicher sein", sagte Kapitän Diego Godin, der mit 36 seine letzte WM spielt. Bei den Asiaten soll Tottenham-Star Son Heung-min mit einer Maske spielen.

Bei Uruguay geben in Katar eine Reihe von Altstars wie Godin, Luis Suarez (35), Edinson Cavani (35), Martin Caceres (35) oder Fernando Muslera (36) in Katar ihre weltmeisterliche Abschiedsvorstellung. Diesen hat Alonso, der erst seit Jahresbeginn im Amt ist, zahlreiche Neulinge wie den 23-jährigen Liverpool-Stürmer Darwin Nunez zur Seite gestellt. Mit dieser Mischung samt Teamgeist wollen die "Urus" punkten. "Die uruguayischen Spieler sind die besten der Welt, sie verteidigen uns durch dick und dünn", meinte Alonso selbstbewusst.

Die Südkoreaner sind seit 1986 durchgehend bei der WM dabei und wollen zum dritten Mal in die K.o.-Runde einziehen. Wichtigster Mann bei den Asiaten ist Tottenham-Star Heung-min Son, der nach seiner Gesichtsverletzung mit anschließender Operation mit einer Maske auflaufen wird. Die Mannschaft des portugiesischen Trainers Paulo Bento schnitt in diesem Jahr mit 11 Siegen und 2,2 Punkten im Schnitt sehr ordentlich ab und ließ die Erwartungshaltung in der Heimat steigen. Zuletzt im WM-Achtelfinale standen die "Taeguk Warriors" jedoch 2010 in Südafrika.