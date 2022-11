"Der Titel ist noch weit weg, aber wir träumen jeden Tag davon." Brasiliens Kapitän Thiago Silva nahm des "T-Wort" bereits bei der Pressekonferenzen vor dem ersten WM-Spiel heute gegen Serbien offen in den Mund. Der Rekordweltmeister leidet unter seiner 20-jährigen Durststrecke. Seit dem Finalsieg 2002 gab es einige schmerzvolle Niederlagen. Die schlimmste war natürlich die Abfuhr 2014 im eigenen Land, als der spätere Weltmeister Deutschland die "Selecao" mit 7:1 überrollte.

Auch 2018 war für Neymar und Co. mit dem Viertelfinal-Aus gegen Belgien in Russland zu früh Schluss. Doch das scheint alles abgehakt, zumindest wenn es nach dem Kapitän geht. "Wir glauben fest an uns. Alle sind hier in Topform", führt Silva an.

Vor dem ersten Gegner ist man gewarnt. Die Serben gewannen ihre Qualigruppe vor niemand geringerem als WM-Mitfavorit Portugal und blieben dabei ohne Niederlage. "Sie sind ein gutes Team, insbesondere in der Offensive haben sie enorme Fähigkeiten", sagt Trainer Tite, der aber auch um die Stärke seiner Truppe weiß: "Wir haben junge Spieler, Spieler mittleren Alters und erfahrene Spieler - die Mischung stimmt."

Hoffnungen ruhen auf Neymar

Paris-Offensivmann und Weltstar Neymar soll Brasilien zum sechsten Mal auf den Thron der Fußballwelt heben, die Mannschaft will 2002 als Inspiration verstehen und "die Geschichte weiterschreiben", wie Silva sagt. Zudem seien Neymars Form, Einstellung und Hunger beispielhaft. Silva: "Wir können davon nur profitieren, er steckt uns alle an."

Auch eine echte Legende wandte sich kürzlich in einem Brief an Neymar, der diesen Status mit einem Titel ebenfalls erlangen soll. In dem Text mit dem Titel "Für Neymar" auf der Internetplattform "The Players Tribune" schreibt der Weltmeister von 1994: "Niemand verdient es mehr als du, diesen sechsten WM-Titel nach Hause zu bringen. Jetzt bist du dran! Ich vertraue dir. Oder besser gesagt: Brasilien vertraut dir."

Romário schreibt in dem Brief auch über seine eigenen Erfahrungen bei der WM 1994 in den USA, wo der Druck auf den Brasilianern laut seiner Aussage enorm war. Am Ende holten sie dennoch den Titel. Genau so soll es Neymar nun auch in Katar machen.

Serbiens Sturm will Brasilien aufwirbeln

Vor den Serben wird in Brasilien auch zu Recht gewarnt, es wird für die selbst offensiv eingestellte Mannschaft gelten, deren Sturm im Zaum zu halten. Denn mit Aleksandar Mitrovic (50 Team-Treffer), Dusan Vlahovic und Luka Jovic hat man nicht weniger als 69 Nationalteamtore rein in der vordersten Reihe im Kader. Für den großen Erfolg müssen sich die Serben aber auch nach der Decke strecken. "Das Beste kommt erst. Wir sind in unseren besten Jahren", sagt Mitrovic. Der Stürmer von Newcastle United, in dieser Saison schon mit neun Toren in zwölf Premier-League-Partien, ist ein Puzzlestück in der mit Talent gespickten Offensive. Der 22-jährige Dusan Vlahovic von Juventus wechselte im Jänner um mehr als 70 Millionen Euro von Florenz nach Turin, außerdem bringen Juve-Teamkollege Filip Kostic (30) oder Kapitän Dusan Tadic (34) von Ajax die nötige Erfahrung mit.

Als eigenständige Nationalmannschaft traten die Serben bei vier WM-Qualifikationen an, kamen dabei 2010 und 2018 nicht über die Gruppenphase hinaus, 2014 qualifizierte man sich nicht. Mit der Schweiz und Kamerun ist der vermeintliche Kampf um Platz zwei hinter Brasilien zudem ein offener.