Nach einer mageren ersten Hälfte nahm das Match im zweiten Durchgang an Fahrt auf. Cristiano Ronaldo traf per Elfmeter zum 1:0 und trug sich damit in die Geschichtsbücher ein. Er ist der erste Spieler, der in fünf aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften mindestens ein Tor erzielte. Noch dazu ist er der zweitälteste WM-Torschütze nach Kameruns Roger Milla.

Cristiano Ronaldo bejubelt seinen geschichtsträchtigen Treffer © APA/AFP/ODD ANDERSEN

Nachdem die "Black Stars" in Person von André Ayew ausgleichen konnten, kassierten sie innerhalb von zwei Minuten zwei Treffer von Joao Felix und Rafael Leao. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Osman Bukari noch den Anschlusstreffer. In der letzten Minute der Nachspielzeit hatten die Afrikaner noch die Riesenchance auf den Ausgleich. Diogo Costa legte den Ball vor einem Spieler von Ghana auf den Boden.

Lob an die Mannschaft gibt es vom ghanaischen Torhüter Zigi: "Ich möchte der Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Wir waren kompakt und haben auf Konter gewartet. Es ist schade, dass wir das 3:3 nicht gemacht haben." Portugal kommt aber zu einem knappen Auftaktsieg. Damit führen sie nach dem ersten Spieltag ihre Gruppe H mit drei Punkten an.

In diesem Spiel wurde es für Ronaldo schon vor Anpfiff während der Hymne seines Heimatlandes emotional: