Die Rollenverteilung in WM-Gruppe C ist klar vergeben. Argentinien ist der haushohe Favorit, während Saudi-Arabien der große Underdog ist. Schon in der ersten Runde dieser Gruppe treffen mit Mexiko und Polen die beiden fast ebenbürtigen Anwärter auf Platz zwei aufeinander. Während die Zentralamerikaner seit 1994 bei jeder Weltmeisterschaft teilnahmen und dabei stets das Achtelfinale erreichen konnten, wäre ein Einzug der Polen unter die besten 16 Teams der erste seit 1986.

Einer, der den Unterschied machen könnte, ist Robert Lewandowski, der sowohl bei den Nationalteameinsätzen (128 Spiele) als auch den erzielten Toren (74) den Rekord hält. Ihm zur Seite stehen zudem noch Napolis Mittelfeldmann Piotr Zielinski sowie die Stürmer Karol Swiderski (FC Charlotte) oder Arkadiusz Milik (Juventus Turin).

Polens Stärken liegen mit den drei Topstürmern damit definitiv in der Offensive, die mexikanischen Hoffnungen liegen dagegen auf einer guten Defensive. Ihre beiden Topstars sind Edson Alvarez von Ajax Amsterdam und Hirving Lozano aus Neapel.

Mexikos Trainer Gerardo Martino verzichtete auf Rekordstürmer Chicharito (52 Tore) und das, obwohl "El Tri" in 15 Spielen 2022 im Schnitt lediglich ein Tor pro Partie erzielen konnte. Was auch für Mexiko spricht, ist die Bilanz in Auftaktspielen. Da holte man bei den jüngsten sechs Weltmeisterschaften fünf Siege und ein Remis. Fakt ist, dass der Sieger aus dieser Begegnung sehr gute Karten auf den Achtelfinalaufstieg hat.