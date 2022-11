Ob er spielen wird, weiß wohl nur Didier Deschamps und sein Trainerstab. Doch die Chancen auf einen Einsatz in der Startelfe sind für Olivier Giroud gegeben. Und er ist bereit, für die Équipe Tricolore seinen wuchtigen Körper ins Duell zu werfen. Mit 1,93 Meter und rund 91 Kilogramm ist der Mittelstürmer der Schreck jeder Verteidigung und einer der Diamanten im Luxus-Sturm der Franzosen. Der hat auch nach dem Ausfall von Karim Benzema eine immense Strahlkraft: Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Marcus Thuram und Giroud bilden die Offensivabteilung des Weltmeisters von 2018.

Als Titelverteidiger spielen die Franzosen auch gegen eine unangenehme Serie: Dreimal in Folge scheiterte der Titelverteidiger bereits in der Vorrunde. 2010 schaffte es Italien ebenso nicht ins Achtelfinale wie Spanien 2014 und Deutschland 2018. Die erste Hürde auf dem Weg in die K.o.-Phase stellt Australien (Dienstag, 20 Uhr) dar.

Selbstvertrauen und Leidenschaft verkörpert der 36-jährige Giroud, der mittlerweile beim AC Milan für Gefahr in des Gegners Strafraum sorgt. Seine Torgewalt bekam auch Österreich in der Nations League zu spüren. Sein Tor beim 2:0 der Franzosen war eines für die Geschichtsbücher. Denn er erzielte es im Alter von 35 Jahren, elf Monaten und 23 Tagen und ist somit der älteste Torschütze der französischen Nationalmannschaft. Sein Vorgänger Roger Marche erlebte die Wachablöse nicht mehr. Seinen einzigen Länderspieltreffer hatte der 1997 verstorbene Verteidiger im Jahr 1959 im Alter von 35 Jahren und 287 Tagen gegen Spanien geschossen.

Aber das wird wohl nicht der letzte Rekord von Giroud bleiben, denn wenn er für "Les Bleus" spielt, trifft er alle 132 Minuten und erzielt im Schnitt 0,41 Tore pro Partie. Mit dieser Quote hat er es im Dienst seines Landes in 114 Spielen auf 49 Treffer gebracht und schickt sich an, den großen Thierry Henry vom Thron zu schießen. Mit 51 Treffern in 123 Partien hält der mittlerweile 45-Jährige noch den Rekord. "Natürlich habe ich das Ziel im Kopf, Thierry zu schlagen. Aber das Hauptziel ist, mit der Mannschaft so weit wie möglich zu kommen. Ich werde 200 Prozent für das Team geben", sagte Giroud vor seiner dritten WM-Teilnahme.



Frankreichs bester Torschützen - Spiele/Tore/Tore pro Spiel

1. Thierry Henry (Karriereende) 123/51/0,41

2. Olivier Giroud (AC Mailand) 114/49/0,43

3. Antoine Griezmann (Atlético Madrid) 110/42/0,38

4. Michel Platini (Karriereende) 72/41/0,57

5. Karim Benzema (Real Madrid) 97/37/0,38

6. David Trézéguet (Karriereende) 71/34/0,48

7. Zinédine Zidane (Karriereende) 108/31/0,29

8. Just Fontaine (Karriereende) 21/30/1,43

9. Jean-Pierre Papin (Karriereende) 54/30/0,56

10. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 59/28/0,47

Australiens Teamchef Graham Arnold hat nicht diese begnadete Qualität wie Frankreich zur Verfügung. Das zeigte sich auch in der WM-Qualifikation, die die Socceroos nur mit Mühe und Glück (Sieg im Elfmeterschießen im interkontinentalen Play-off gegen Peru) schaffte. Körperbetontes, Spiel und Kampfgeist sollen andere Defizite wettmachen. Arnold hat viele unerfahrene Spieler wie den 18-jährigen Garang Kuol nominiert, die in die Fußstapfen von Harry Kewell, Tim Cahill und Co. treten sollen.