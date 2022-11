Als amtierender Weltmeister lässt man es sich gerne gutgehen: Frankreich ist im Al Messila Ressort abgestiegen. Im Fünf-Sterne-Ressort in Doha kostet die Nacht 3100 Euro.

Dafür zeigt die Tür das Foto des jeweiligen Spielers, über dem Bett sind Luftballons in Blau, Weiß und Rot. In den Kopfpolstern ist der Name des Spielers eingestickt.

Aber sehen Sie selbst: